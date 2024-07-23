Faiz Kararı Sonrası Ekonomistler Ne Diyor?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bugün yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından politika faizlerinin yüzde 50'de sabit bırakıldığını duyurdu. Ekonomistlerden, TCMB'nin faizleri pas geçmesine ilişkin peş peşe değerlendirmeler geldi.

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Faiz Kararı Sonrası Ekonomistler Ne Diyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) 2024 Temmuz ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yurt dışı seyahati nedeniyle erkene çekilen toplantıda politika faizleri yüzde 50'de sabit bırakıldı.

Bu kararla birlikte Merkez Bankası, faiz konusundaki hareketsizliğinde 4. ayına girmiş oldu. TCMB, son olarak ekonomi piyasaları tarafından faizlerin sabit bırakılmasının beklenildiği Mart ayındaki PPK'da 500 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Ünlü ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.

Kararı yorumlayan ekonomist İris Cibre, Ağustos'ta da faiz indirimi olmayacağını belirtti.

İris Cibre'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

'ERDOĞAN'IN SABRINI BİRLİKTE GÖRECEĞİZ'

Ekonomist Murat Kubilay, sosyal medya hesabından faiz kararına ilişkin "Muhtemelen önümüzdeki toplantı bugünkü gibi heyecan verici olmaz. Belki faiz koridorunda bir güncelleme gelebilir ve faiz indirimine ilişkin ilk sinyal verilebilir. Kısa vadeli sermaye girişleri faiz indirimlerine karşı en büyük engel. Erdoğan'ın sabrını birlikte göreceğiz" dedi.

Açıklama şöyle:

"'Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.'

Karar metnindeki bu açık ifadeye rağmen ilk indirimin veya sürecin ileri adımlarının erken olacağını düşünüyoruz. Bunun iki sebebi var.

İlki; karar alma sürecinde PPK bağımsız değil. Seçimlere 2-3 yıl olması bu gerçeği değiştirmiyor. Yani Erdoğan'ın varlığı. İkincisi; para politikasının enflasyonla mücadele için değil finansal istikrar için uygulanması. Bunu yerel seçimler öncesi ani artırımla teyit etmiş olduk.

Muhtemelen önümüzdeki toplantı bugünkü gibi heyecan verici olmaz. Belki faiz koridorunda bir güncelleme gelebilir ve faiz indirimine ilişkin ilk sinyal verilebilir. Kısa vadeli sermaye girişleri faiz indirimlerine karşı en büyük engel. Erdoğan'ın sabrını birlikte göreceğiz."

Ekonomist Hakan Kara, "Para politikası bir süredir heyecan vermiyor, iyi para politikası sıkıcı olandır" yorumunda bulundu.

Faiz kararına ilişkin ekonomist Uğur Gürses ise "Koridor konusunda arada mı kalmış PPK?" diye sordu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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