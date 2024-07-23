Faiz Kararı Sonrası Dolarda Son Durum
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalar merak ediliyor. Dolar ve euroda son durum ne?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) 2024 Temmuz ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Banka, yüzde 50 olan faizi sabit bıraktı. . Böylece seçimler sonrası Merkez Bankası, beşinci kez faiz artırımına ara verdi.
FAİZ KARARI SONRASI DOLAR, EURO VE STERLİNDE SON DURUM
Yeni haftada 33 seviyesinin altına inen Dolar/TL, faiz kararı sonrası 32,94 civarında işlem gördü. Euro ise 35,82 liradan alınıyor.
Karar sonrası Amerikan doları (USD) fiyatı, anlık olarak 32,9424 TL'ye yükseldi. Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,14, son bir haftada %-0,25 oranında değişti.
Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 35,8229 TL'ye karşılık geliyor. Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %-0,14, son bir haftada %-0,63 oranında değişti.
İngiliz Sterlini (GBP) fiyatı, anlık olarak 42,5463 TL'ye satılıyor. İngiliz Sterlini (GBP) son 24 saat içerisinde %-0,02, son bir haftada %-0,81 oranında değişti.
Kaynak: Gerçek Gündem