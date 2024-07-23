Faiz Kararı Sonrası Dolarda Son Durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalar merak ediliyor. Dolar ve euroda son durum ne?

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Faiz Kararı Sonrası Dolarda Son Durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) 2024 Temmuz ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Banka, yüzde 50 olan faizi sabit bıraktı. . Böylece seçimler sonrası Merkez Bankası, beşinci kez faiz artırımına ara verdi.

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR, EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Yeni haftada 33 seviyesinin altına inen Dolar/TL, faiz kararı sonrası 32,94 civarında işlem gördü. Euro ise 35,82 liradan alınıyor.

Karar sonrası Amerikan doları (USD) fiyatı, anlık olarak 32,9424 TL'ye yükseldi. Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,14, son bir haftada %-0,25 oranında değişti.

Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 35,8229 TL'ye karşılık geliyor. Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %-0,14, son bir haftada %-0,63 oranında değişti.

İngiliz Sterlini (GBP) fiyatı, anlık olarak 42,5463 TL'ye satılıyor. İngiliz Sterlini (GBP) son 24 saat içerisinde %-0,02, son bir haftada %-0,81 oranında değişti.

Merkez Bankası, 2024 Temmuz Ayı Faiz Kararını Açıkladı: Beşinci Ara!Merkez Bankası, 2024 Temmuz Ayı Faiz Kararını Açıkladı: Beşinci Ara!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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