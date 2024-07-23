Bahçeli'nin Desteğine Şimşek'ten Yanıt: Çok Kıymetlidir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır" dedi.

"ÇOK KIYMETLİDİR"

Bahçelin bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı'nın değerli ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir. Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor."

Kaynak: Gerçek Gündem