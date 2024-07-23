Sadece 4 Bankadan Alınabiliyor! Daha Düşük Faize Kredi Dönemi: İşte Tüm Detaylar...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimi karşılığında kredi dönemi 3 Haziran itibarıyla başladı fakat şimdilik sadece Türkiye İş Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Albaraka Türk ve Halk Bank bu sistemle kredi veriyor.

Bu kredinin özelliği BES’i bozdurmadan bankaya teminat göstererek uygun faizli kredi alabilmek. Diğer özelliği ise bugüne kadar nakit ihtiyacı için BES’ini bozdurmak zorunda kalanların kazanılmış haklarını kaybetmesinin önüne geçilebilecek olması.

Bankaya teminat olarak gösterilen tutar Alacağın Devri Fonları’nda kalmaya ve büyümeye devam edecek. Prim ödemeleri sürdürülürse devlet katkısı da almaya devam edilebilecek. Krediden yararlanmak isteyenler ise klasik ihtiyaç kredisi prosedürünü izleyebilecek yani internet ya da şube aracılığıyla başvuru yapılabilecek.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ...

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, bu kredideki bir önemli detay ise kullanılacak kredi tutarını devlet katkısı ve işveren grup emeklilik sistemi hariç yani sadece sizin sisteme aktardığınız tutarla sınırlı olması. Örneğin BES teminatlı kredi uygulamasını ilk hayata geçiren bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası müşterilerinden talep ettikleri kredi tutarının yüzde 120’si kadar uygun nitelikte BES birikimi olması şartı arıyor. Buna göre BES hesabında (devlet katkısı hariç) 100 bin TL birikimi olan bir banka müşterisinin İş Bankası’ndan kullanabileceği azami kredi tutarı 83 bin 333 TL oluyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kredi talep eden BES müşterilerinin sistemde bulunan birikimlerini, Alacağın Devri Fonları’na devrederek nemalandırmaya devam ettiklerini açıklayan Türkiye İş Bankası, “Kurucusunun Anadolu Hayat Emeklilik olduğu, faiz hassasiyeti aranmayan Alacağın Devri Fonu’na aktarılan birikim tutarları değer kazanmaya devam ediyor. Kredinin kapatılmasıyla birlikte müşterimiz birikimlerini, dilediği fona yönlendirebiliyor” bilgisi paylaşıyor.

Banka diğer kredi ürünlerinde olduğu gibi taleplerin değerlendirilmesinde müşterilerin kredi skoru, aylık geliri ve benzer verileri de dikkate alıyor.

Müşterilerine BES Teminatlı kredi kullandıran Halkbank ise kredi karşılığında teminat alınacak BES birikimlerinin talep edilen kredi tutarının 1,2 katı olması şartı arıyor.

Kredi borcu ödendiğinde temlik fonunda yer alan tutarlar bu fondan çıkıp yine katılımcının tercih ettiği BES fonlarına yönlendirilecek. Kredi borcu ödenmediğinde ise banka blokeli şekilde temlik fonunda değerlenen payların satışını talep edecek. Satılan fon paylarından elde edilen tutarla banka alacağını alacak, kalan tutar olursa yine katılımcının BES hesabına aktarılacak.

KALAN FONLAR 2025’TE AÇILACAK

BES teminatlı kredi için bankaya başvuranların teminatları, alacağın devri fonlarında değerlenecek. Bu fonlar için Anadolu Hayat ve Emeklilik ve Türkiye Hayat ve Emeklilik firmaları yetkilendirildi. İki şirket de BES yatırımcısına faizli ve faizsiz fon seçeneği sunacak. Şimdilik Anadolu Hayat ve Emeklilik faizli fon, Türkiye Hayat ve Emeklilik ise faizsiz fonunu devreye aldı. Hacmin artacağı öngörüldüğü için kalan fonların 1 Ocak 2025’te kullanıma açılması planlanıyor.

KREDİNİN VADESİ YASA İLE SINIRLI

BES teminatlı ihtiyaç kredisi ürününde, ihtiyaç kredisi yasal vade kuralları geçerli. Maksimum kullanım vadesi; 50 bin TL’ye kadar olan kredilerde 36 ay, 50 bin 1 TL - 100 bin TL arası 24 ay, 100 bin TL üzeri 12 ay vade imkanı var. Cep telefonu alımlarında yasal vade 12 bin TL’ye kadar 12 ay, 12 bin TL üzerinde 3 ay ile sınırlı.