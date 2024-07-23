Mahkemeden Emsal Karar! Yüzlerce Akbank Mağdurunu İlgilendiriyor

Onayları olmadan hesapları boşaltılan ve adlarına kredi çekilerek borçlandırılan yüzlerce Akbank mağduru için mahkemeden iyi haber geldi. Hatice Şap isimli bir vatandaş, Ankara Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak Akbank’a dava açtı. Akbank, tüm sorumluklarını yerine getirdiğini iddia ederken, Ankara 13. Tüketici Mahkemesi Şap’ın 'Akbank’a yapmak zorunda olduğu ödemelerinin durdurulmasına' karar verdi.

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEP ETTİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Akbank'a dava açan Hatice Şap, 9 Mayıs’ta Akbank’tan adına 100 bin TL kredi çekildiğini ve ayrıca ek hesabından da 49 bin 437 TL çekilerek yaklaşık 150 bin TL borçlandırıldığını ifade etti. Şap, avukatı Ömer Faruk Eminağaoğlu aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Akbank’tan 165 bin 600 TL maddi tazminat ve 75 bin TL manevi tazminat talep etti. Ayrıca mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vererek kredinin ödemesini durdurmasını da istedi.

BANKA KUSURLU

Avukat Eminağaoğlu ise Akbank’ın kusurlu olduğunu vurgulayarak, “Bankaların, müşterilerindeki güven ilişkisini bozmadan faaliyetlerini yerine getirmek, her türlü güvenlik sistemlerini kurmak ve korumak yükümlülüğü bulunmaktadır. Davalı tarafından hesabın ele geçirilmesine neden olunması, aynı hesaptan çok kısa aralıklarla müvekkile onay kodu da gelmeden farklı hesaplara birden çok transfer yapılması, her bir işlem için onay kodu istenmemesi, tüm bu durumlar karşısında bankanın ayrıca hesabı bloke etmemesi, diğer bankalarla iletişime geçmemesi, bankanın sorumluluğunu gösterir. Bu durumlar gözetilince müvekkilin kusurundan bile söz edilemez” dedi.

MAHKEME ÖDEMEYİ DURDURDU

Akbank, tüm sorumluklarını yerine getirdiğini iddia etse de Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, 13 Haziran 2024’te Hatice Şap’ın “Akbank’a yapmak zorunda olduğu ödemelerinin yargılama sonuna kadar tedbiren durdurulmasına” karar verdi.

BANKANIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Akbank, mahkemenin ihtiyati tedbir kararı ile kredi taksitlerinin ödemesini durdurmasına itiraz etse de dün yapılan duruşmada bankanın bu itirazı da reddedildi. Davanın gelecek duruşması ise 23 Ekim’e ertelendi.

EMSAL NİTELİĞİNDE

Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, “BirGün’ün 12 Temmuz tarihinde yayımlanan ‘Banka koruyor, emniyet izliyor!’ başlıklı haberini de mahkeme delil olarak sunduk. Çok fazla mağdur var ve bu karar emsal teşkil ediyor” diye konuştu.