Belediye Başkanı ’Beni Takip Ediyorlar’ Diyerek Drona Ateş Etti

Iğdır'da Aralık Belediye Başkanı, kendisini takip ettiklerini düşünerek yüksekten uçan bir drone'a ateş etti. Drone'un kime ait olduğu ise henüz öğrenilemedi.

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Belediye Başkanı ’Beni Takip Ediyorlar’ Diyerek Drona Ateş Etti

Iğdır'ın Aralık ilçesi Ermenistan sınırında hayvan çiftliği bulunan Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, çiftlikte bulunduğu sırada çiftlik üzerinde uçan bir drone fark etti.

Dronun kendisini takip ettiğinden şüphelenen başkan, çiftlikte bulunan başka birinden tüfeği istedi. Daha sonra tüfek ile drone'a ateş açtı. Drone ise yavaş yavaş alandan uzaklaştı. Drone’nin güvenlik güçlerine mi, Ermenistan’a mı ya da hobi amaçlı kullanılan bir cihaz olduğu öğrenilemedi.

Olay, bölgedeki vatandaşlar arasında ise tedirginliğe yol açtı.

Kaynak: İHA

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