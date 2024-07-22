Bankalar Müşterilerine Peş Peşe Mesaj Yolladı: Bu Kişilerin Kredi Kartı Limitleri Kapatılacak

Geçtiğimiz yıl göreve başlayan yeni ekonomi yönetimiyle birlikte Türkiye'deki ekonomi modelinde 180 derecelik bir dönüşüm yaşanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tüm parasal sıkılaşma adımlarına rağmen beklenen hızda düşmeyen enflasyon, olağanüstü yeni önlemler alınmasına neden oluyor.



BU KİŞİLERİN KREDİ KARTI LİMİTLERİ DONDURULACAK



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın peş peşe kredi kartlarına yönelik eleştirel ifadelerinin ardından harekete geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz günlerde bankalara gönderdiği talimat ile kredi kartı limitlerinde usulen değişikliğe gidilmesine istemişti.



BDDK tarafından gönderilen son uyarıda ise bazı müşterilerin kredi kartı limitlerinin dondurulması için bankalara uyarı yapıldı.