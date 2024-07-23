Merkez Bankası'nın Yeni Hamlesine Özgür Demirtaş'tan İlk Yorum

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın sterilizasyon hamlesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, Merkez Bankası'nın yeni adımını destekleyen ifadeler kaydetti.

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Merkez Bankası'nın Yeni Hamlesine Özgür Demirtaş'tan İlk Yorum

TCMB temmuz ayında faizi bugün açıkladığı kararla yüzde 50’de sabit tutarken, Para Politikası Kurulu metninde ‘’Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır’’ ifadesi yer aldı.

Bu çerçevede Merkez Bankası TL karşılığı döviz ve altın satışı yapacağı swap ihalelerine başlayacak.

Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi. Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı.

'BRAVO'

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın sterilazasyon hamlesini değerlendirdi.

Prof. Dr. Demirtaş X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, ''Merkez Bankası'nın bu adımını son derece olumlu buldum... Doğru adım. Bravo'' ifadelerini kullandı.

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