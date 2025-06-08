Deniz ve Nehir Kıyısındaki Yapılaşmalar Radara Girdi

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Adana'da bulunan Seyhan Baraj Gölü çevresi ve ilçelerindeki sahillerde bulunan kaçak yapılaşma ile mücadele devam ediyor.

Adana'da kent merkezinde Seyhan Baraj Gölü çevresi ile Yumurtalık ve Karataş ilçelerinin sahil şeridinde kaçak yapılaşmayla mücadele devam ediyor.

Vali Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde sahil şeridinde tespit edilen 179 kaçak yapıdan 138'inin yıkıldığını belirtti.

Kalan yapılarla ilgili işlemlerin de hızla devam ettiğini bildiren Vali Köşger, devletin malını izinsiz kullananlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

- Seyhan Baraj Gölü çevresinde 2 bin 29 parsel incelemeye alındı

Vali Köşger, Seyhan Baraj Gölü çevresinde de sürdürülen denetimlerde, 1956 yılından bu yana oluşan 2 bin 29 parselin sistemli şekilde incelendiğini belirterek şöyle devam etti:

"Baraj gölü çevresinde kamuya ait araziler ile ruhsatsız yapıların durumu ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Hangi yapının ruhsatı var, hangisi kamunun malı üzerine yapılmış, hepsi tek tek tespit ediliyor. Uzun yıllardır göz ardı edilen bu alanları nihayet denetim altına alıyoruz. Bu sadece kaçak yapı yıkımı değil, aynı zamanda Adana'nın doğal yapısına, turizm potansiyeline ve ortak yaşam kültürüne sahip çıkmaktır. Biz bugünün değil, yarının da sorumluluğunu taşıyoruz."

Kamuya ait alanların korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi için tüm kurumların sahada aktif olarak çalıştığını ifade eden Köşger, vatandaşlardan bu süreçte destek ve işbirliği beklediklerini kaydetti.​​​​​​​

Kaynak: AA