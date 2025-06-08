Akaryakıt Devine Lisans Şoku

ABD yönetimi, küresel enerji devlerine yönelik yaptırım politikalarını sürdürürken, Shell’in Venezuela’daki doğal gaz projelerine yönelik tanınan geçici lisansın süresi doldu. ABD'nin daha önce aldığı karar doğrultusunda Shell'in Güney Amerika ülkesindeki faaliyetlerini 27 Mayıs itibarıyla tamamen sonlandırdığı bildirildi.

Akaryakıt Devine Lisans Şoku
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Donald Trump döneminde alınan bu karar, Venezuela’daki enerji projelerine yönelik baskının bir parçası olarak görülüyor. Shell’in çekilmesiyle birlikte, dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden birine sahip olan Venezuela’da Amerikan şirketlerinin devreye girmesi bekleniyor.

Akaryakıt Devine Lisans Şoku - Resim : 1

SHELL GİDİYOR, ABD'Lİ ŞİRKETLER GELİYOR

ABD makamları, Shell’in Venezuela’daki doğalgaz çalışmalarını tamamlaması için 27 Mayıs’a kadar süre tanımıştı. Bu sürenin sona ermesiyle birlikte Hollanda merkezli enerji devi, ülkedeki tüm faaliyetlerine son verdi. Uzmanlara göre bu adım, ABD'nin Venezuela üzerindeki ekonomik ve politik baskısını artırmaya yönelik yeni bir hamle.

Shell’in çekilmesinin ardından boşalan alanın, Amerikan menşeli enerji şirketleri tarafından doldurulması öngörülüyor. ABD’nin enerji politikaları kapsamında, bu şirketlere bölgedeki kaynakları değerlendirmeleri için kolaylık sağlanabileceği belirtiliyor.

Akaryakıt Devine Lisans Şoku - Resim : 2

SIRADAKİ HEDEF BP Mİ?

ABD'nin Venezuela üzerindeki lisans kısıtlamalarının yanı sıra, enerji sektöründe önemli bir gelişme daha yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'deki tüm faaliyetlerini sonlandırarak yüzlerce akaryakıt istasyonunu Petrol Ofisi'ne devreden British Petrol (BP) hakkında çarpıcı iddialar gündeme geldi.

Bloomberg’de yer alan habere göre, verimlilikte yaşanan düşüş nedeniyle BP’nin Shell’e satılabileceği iddia ediliyor. Shell’in, BP’nin varlıklarını devralmak üzere incelemelerde bulunduğu öne sürülürken, iki taraf arasında henüz resmi bir görüşme yapılmadığı kaydedildi.

TRUMP'IN VERGİ KARARI SONRASI YENİ DÖNEM

Donald Trump’ın görevde olduğu dönemde Çin ve Avrupa ülkeleriyle yapılacak ticarette ek gümrük vergisi uygulama kararı alması, küresel ticaret dengelerini sarsmıştı. Her ne kadar bu kararlar geçici süreliğine askıya alınsa da, enerji sektöründeki lisans iptalleri ve kısıtlamaların hız kesmeden devam etmesi dikkat çekiyor.

SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz ŞokuSSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz ŞokuEkonomi

TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu: Dev Firma İflas Etti!TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu: Dev Firma İflas Etti!Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt İflas
Herkes Telefonunda Kullanıyordu! Bu Uygulamaların Hesaptaki Tüm Parayı Sıfırladığı Ortaya Çıktı Herkes Telefonunda Kullanıyordu! Bu Uygulamaların Hesaptaki Tüm Parayı Sıfırladığı Ortaya Çıktı
Tatile Çıkmadan Önce Bu Eşyaları Valizinize Koymayı Unutmayın! Hayati Önem Taşıyor Tatile Çıkmadan Önce Bu Eşyaları Valizinize Koymayı Unutmayın! Hayati Önem Taşıyor
Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı! Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı!
1725 Kişi Maliye Radarına Girdi! 200 Milyon Liralık Vergi Kaçakçılığı! 200 Milyon Liralık Vergi Kaçakçılığı!
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak
Meteoroloji İl İl Uyardı: Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor
SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku
TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu: Dev Firma İflas Etti! TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu, İflas Etti!
Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı