Akaryakıt Devine Lisans Şoku

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Donald Trump döneminde alınan bu karar, Venezuela’daki enerji projelerine yönelik baskının bir parçası olarak görülüyor. Shell’in çekilmesiyle birlikte, dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden birine sahip olan Venezuela’da Amerikan şirketlerinin devreye girmesi bekleniyor.

SHELL GİDİYOR, ABD'Lİ ŞİRKETLER GELİYOR

ABD makamları, Shell’in Venezuela’daki doğalgaz çalışmalarını tamamlaması için 27 Mayıs’a kadar süre tanımıştı. Bu sürenin sona ermesiyle birlikte Hollanda merkezli enerji devi, ülkedeki tüm faaliyetlerine son verdi. Uzmanlara göre bu adım, ABD'nin Venezuela üzerindeki ekonomik ve politik baskısını artırmaya yönelik yeni bir hamle.

Shell’in çekilmesinin ardından boşalan alanın, Amerikan menşeli enerji şirketleri tarafından doldurulması öngörülüyor. ABD’nin enerji politikaları kapsamında, bu şirketlere bölgedeki kaynakları değerlendirmeleri için kolaylık sağlanabileceği belirtiliyor.

SIRADAKİ HEDEF BP Mİ?

ABD'nin Venezuela üzerindeki lisans kısıtlamalarının yanı sıra, enerji sektöründe önemli bir gelişme daha yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'deki tüm faaliyetlerini sonlandırarak yüzlerce akaryakıt istasyonunu Petrol Ofisi'ne devreden British Petrol (BP) hakkında çarpıcı iddialar gündeme geldi.

Bloomberg’de yer alan habere göre, verimlilikte yaşanan düşüş nedeniyle BP’nin Shell’e satılabileceği iddia ediliyor. Shell’in, BP’nin varlıklarını devralmak üzere incelemelerde bulunduğu öne sürülürken, iki taraf arasında henüz resmi bir görüşme yapılmadığı kaydedildi.

TRUMP'IN VERGİ KARARI SONRASI YENİ DÖNEM

Donald Trump’ın görevde olduğu dönemde Çin ve Avrupa ülkeleriyle yapılacak ticarette ek gümrük vergisi uygulama kararı alması, küresel ticaret dengelerini sarsmıştı. Her ne kadar bu kararlar geçici süreliğine askıya alınsa da, enerji sektöründeki lisans iptalleri ve kısıtlamaların hız kesmeden devam etmesi dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi