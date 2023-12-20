Daron Acemoğlu: Enflasyonu düşürüp Türkiye ekonomisin düzelteceğiz diye bir şey yok

Dünyanın sayılı ekonomistlerinden ve MIT’de ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, güncel ekonomik koşulları değerlendirdi.

14 Mayıs seçimlerinde ekonomi politikaları alanında CHP’nin A takımında yer alan Acemoğlu, siyasetten uzak durmak istediğini belirtti.

Cumhuriyet'ten Özlem Yüzak'a konuşan Acemoğlu, asgari ücret için, "Asgari ücret çözüm değil" dedi.

Asgari ücretle bu krizden çıkmanın mümkün olmadığını aktaran Daron Acemoğlu, şunları söyledi:

"İki problem var birincisi asgari ücret gelir dağılımına göre çok yüksek. Bu yüzden yüzde 50 asgari ücretle çalışıyor ama aynı zamanda asgari ücrete reel olarak bakarsanız yine de çok yüksek değil, fakirliğin azıcık üzerine çıkabilir. İstanbul, Ankara gibi kentlerde o bile olamaz. Bu niye? Çünkü Türkiye’deki sanayi sistemi bozuk; verimli değil, üretkenliği düşük. Şirketler yeterince üretmiyor çünkü verimli çalışmıyorlar. Neden üretmiyorlar? Çünkü kurumlar bozuk, çünkü teknolojiyi doğru kullanmıyorlar; çünkü teknolojiye yeterince yatırım yapmıyorlar; insan kaynakları iyi değil çünkü yine kurumlar bozuk, eğitim sistemi bozuk... Yani tamamen sistem problemi var ve bu sistemden asgari ücretle çıkmak mümkün değil. Asgari ücret çözüm değil!"

'BİR İKİ BANKADAN KAYNAK GETİRİP BU YAPILMAZ'

Enflasyonla mücadele hakkında konuşan Acemoğlu şunları aktardı:

Ben önemli bir gelişme görmüyorum açıkçası. Herkes gibi ben de umutlu olmak istiyorum ama hâlâ çok büyük bir umut yok içimde. Zaten enflasyon bu düzeye çıktıktan sonra indirmek çok zor ama bir tek enflasyonu düşürüp Türkiye ekonomisin düzelteceğiz diye bir şey de yok. Çok daha derin problemleri var Türkiye’nin... Az önce de bahsettiğim gibi sistem problemi. Türkiye’nin gelişmek için artık önünde çok ufak bir pencere kaldı ama bunları kaçıracağız gibi duruyor. Şu anda bir tek faizleri artırıp yurtdışından bir iki bankadan kaynak getirip bu yapılmaz.

'TÜRKİYE ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE'

Teknolojinin yeterince verimli kullanılmadığının altını çizen ünlü ekonomist, ayrıca beyin göçünün yaratacağı sonuçları da değerlendirdi:

"Türkiye teknolojiyi doğru kullanmıyor, bir kere yatırımda çok geride; ağırlıklı yatırımlar inşaat sektörüne gidiyor ama daha kötüsü kalifiye eleman yok. Lise altı eğitimi olanlar teknolojiyi kullanmakta zorlanıyorlar. İş yine doğru seçime geliyor. Doğru teknoloji olsa onlar da kullanır; bahçıvanın, işçinin, elektrikçinin kullanacağı teknolojiler de var. Ayrıca politik nedenlerden dolayı özgürlüğün kısıtlanması nedeniyle Türkiye’nin geleceği artık iyice karanlık görüldüğü için en parlak gençler yurtdışına gitmeye başladı. Az insan giderse problem yok ama sayı bu kadar çok olunca bir çöküşe yol açar ve Türkiye bunun eşiğinde..."