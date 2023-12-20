TÜFE aralık ayında arttı

TÜİK, TÜFE'nin aralık ayında 77,4'e yükseldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
TÜFE aralık ayında arttı

Tüketici güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 2,6 artışla 77,4'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla yüzde 2,6 arttı. Kasımda 75,5 olan endeks, aralıkta 77,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, aylık bazda yüzde 3,4 artışla 63,4 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, kasımda 74,5 iken bu ay yüzde 2,1 artışla 76,1 olarak hesaplandı.

Kasımda 73,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 3,3 artışla bu ay 75,8'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise kasımda 92,6 iken aralıkta yüzde 2 yükselişle 94,5'e çıktı.

Kaynak: AA

Etiketler
TÜİK
Son Güncelleme:
Benzine büyük zam geldi Benzine büyük zam geldi
Can Yaman ile Kıvanç Tatlıtuğ arasında kapışma! Kazanan belli oldu Can Yaman ile Kıvanç Tatlıtuğ arasında kapışma! Kazanan belli oldu
2024 yılında hangi burcu ne bekliyor? İşte yıl boyunca yaşayacaklarınız 2024 yılında hangi burcu ne bekliyor? İşte yıl boyunca yaşayacaklarınız
Borsa güne nasıl başladı? Borsa güne nasıl başladı?
ÇOK OKUNANLAR
Naci Görür'den çarpıcı açıklama: 'Orada insan yaşamaması lazım, kurtulma şansları yok' Naci Görür'den çarpıcı açıklama: 'Orada insan yaşamaması lazım, kurtulma şansları yok'
Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler
2023’ün en güçlü 12 ailesi ortaya çıktı: Rockefeller, Bush, Rothschild... 2023’ün en güçlü 12 ailesi ortaya çıktı: Rockefeller, Bush, Rothschild...
Mahfi Eğilmez'den yatırım yapacaklara uyarı: Daha fazla para kazanmak isterken dibi görmeyin! Mahfi Eğilmez'den yatırım yapacaklara uyarı: Daha fazla para kazanmak isterken dibi görmeyin!
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi