Daha Bugün Belli Olmuştu: Vergi Zamlarında Plan Ortaya Çıktı! 2025 Bütçesi İndirime Kapı Araladı

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranları vatandaşın gündeminde ilk sırada yer alıyor. Yeniden Değerleme Oranı kapsamında yüzde 43,93 olarak belirlenen zam oranı MTV, emlak vergisi, trafik cezaları ve pasaport ücretleri gibi pek çok kalemde hissedilecek. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı vergilerde yüzde 50’ye kadar indirim yetkisi oranda esneklik beklentisini artırıyor. Enflasyonla mücadelede vergi artışlarının sınırlanmasının ekonomi üzerindeki etkileri tartışılırken, gözler Cumhurbaşkanı’nın bu yetkisini nasıl kullanacağına çevrildi. Özellikle akaryakıt gibi kritik ürünlerde vergi artışlarının enflasyon üzerindeki baskıyı azaltacak şekilde düzenlenebileceği konuşuluyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

2025 yılı için vergi, harç ve cezalarda yapılacak zam oranı 12 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) endeksine göre belirleniyordu. Ve nihayet tüm vatandaşları ilgilendiren bu oran bugün açıklandı. MTV ve emlak vergisinden trafik cezalarına, ehliyet ve araç muayene ücretlerinden harçlara ve pasaport ücretlerine kadar pek çok kalemde uygulanacak zamlar, Yeniden Değerleme Oranı (YDO) olan yüzde 43,93 seviyesinde artırılacak.

ERDOĞAN’IN YÜZDE 50 İNDİRİM YETKİSİ BULUNUYOR

Ancak Yeniden Değerleme Oranı’na bağlı olarak artışa tabi olan bazı vergi, ceza ve yükümlülüklerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu oranları yüzde 50’ye kadar artırma ve azaltma yetkisi bulunuyor.

Bu kapsamda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Çevre Temizlik Vergisi gibi kalemlerde Cumhurbaşkanı bu oranlar üzerinde değişiklik yapabiliyor. Ancak Cumhurbaşkanı MTV artış oranını Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 20’sinden az belirleyemiyor. Gelir Vergisi Kanunu kapsamında bazı istisna tutarları ve vergi dilimleri için de aynı yetki söz konusu. Veraset ve İntikal Vergisi’nde istisnalar için Cumhurbaşkanının yetkisi bulunmamakla birlikte, vergi tarifesi matrahlarında yetkisini devreye sokabiliyor. Damga Vergisi, harçlar ve Vergi Usul Kanunu’ndaki cezalarda da yine Cumhurbaşkanı değişiklik yapabiliyor. Ancak Kabahatler Kanunu kapsamındaki idari para cezaları ve trafik cezaları için Cumhurbaşkanının herhangi bir yetkisi bulunmuyor.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE VERGİ ZAMLARINA DURDURMA

Şimdi yüksek zam oranlarında indirim beklentisi ile tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilirken 2025 yılı bütçesinde ekonomi yönetiminin yeni yılda bazı ürünlerdeki vergi artışlarını enflasyonu düşürme amacıyla durdurmayı değerlendirdiği iddia edildi.

O iddiaların nedeni ise 2025 yılı bütçesinde yer alan hedef rakamlar oldu. Vergi geliri hedeflerine dair bütçede yer alan rakamlara göre, bu yıl bütçe gelirlerinin yüzde 89,6’sını oluşturan vergi gelirlerinin önümüzdeki yıl yüzde 87,8’e gerileyeceği öngörüldü.

Özellikle akaryakıt vergilerinin aylık enflasyon üzerindeki etkisi üzerinde duran yetkililer bu artışların sınırlandırılmasının fiyat istikrarına katkı sağlayabileceği ve Merkez Bankası’nın kısa vadeli hedeflerine ulaşmasına destek olabileceğini vurguluyor.

İNDİRİM BEKLEMEYENLER DE VAR

Ancak bazı ekonomistler ise bu ihtimalin gerçekleşmeyeceği kanaatinde. Ünlü Vergi Uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "Cumhurbaşkanının vergi ve harçlarda ayrı ayrı artırma ve indirme yetkisi vardır. Ancak 2025 bütçe verilerinden hareketle, belirlenen bu yeniden değerleme oranı üzerinden Cumhurbaşkanının bir yetki kullanmayacağını şimdiden söylemek mümkündür" ifadelerini kullandı.