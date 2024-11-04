Son dakika: Vergi, Ceza ve Harçlara Zam! Yeniden Değerleme Oranı ile Pasaport Harcında Büyük Artış

Son dakika: 12 aylık ortalamalara göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylül ayı itibarıyla 44,81 olarak açıklamıştı. Ekim ayı enflasyon verileri sonrası pasaport harçlarına gelen zam oranı belli oldu.

PASAPORT ÜCRETİ 2025’TE NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var. Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanmaması halinde oluşacak olan yüzde 43,93 zam pasaportlara şu şekilde yansıyacak:

PASAPORT (2024 - 2025 - ARADAKİ FARK)

6 aya kadar olan pasaport ücreti - 1.639 TL’den 2.359,01 TL’ye (Fark: 720,01 TL)

1 yıl için olan pasaport ücreti - 2.396 TL’den 3.448,56 TL’ye (Fark: 1.052,56 TL)

2 yıl için olan pasaport ücreti - 3.912 TL’den 5.630,54 TL’ye (Fark: 1.718,54 TL)

3 yıl için olan pasaport ücreti - 5.558 TL’den 7.999,63 TL’ye (Fark: 2.441,63 TL)

4-10 yıl için olan pasaport ücreti - 7.833 TL’den 11.274,04 TL’ye (Fark: 3.441,04 TL) yükselmesi bekleniyor.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI DA ARTIYOR

2024 yurt dışı çıkış harcı tartışmalı bir şekilde 150 TL’den 500 TL’ye yükseltilmiş ve zam oranı YDO’ya bağlanmıştı. Bu kapsamda 2025 yurt dışı çıkış harç ücreti YDO ile 719,65 liraya yükselecek.