SON DAKİKA: Genci Yaşlısı Herkesin Gözü TÜİK’teydi: ENFLASYON Rakamları EKİM Ayı için Belli Oldu!

Son dakika… Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK'in Ekim TÜFE verileri Kasım 2024 kira zammı başta olmak üzere emekli ve memur maaş zamlarında 4 aylık enflasyon rakamlarını belirleyecek. TÜFE Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşmişti. Peki Ekim ayı enflasyonu ne oldu?

EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

Geçtiğimiz ay yıllık enflasyon uzun bir aranın ardından ilk kez politika faizinin altına gerileyerek yüzde 50’nin altına gelmişti. Çekirdek enflasyon tarafında da yavaşlama gözlemlenmişti. Bu ay yani Ekim ayı enflasyonu ise aylık bazda yüzde 2,88 yıllık bazda ise yüzde 48,58 olarak kaydedildi.

Ekonomistler TÜFE’nin aylık bazda yüzde 2,46, bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun da yüzde 47,98'e ineceğini öngörmüştü.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,66 ile eğitim oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE YÜZDE 47,10

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,65 olarak gerçekleşti.

ÜFE YILLIK YÜZDE 32,24

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), (2003=100) 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,17 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,24 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. "Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor" şeklinde değerlendiren Şimşek, "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu" olarak ifade etti.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu. Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti. Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor. Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli."