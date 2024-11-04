‘Asgari Ücret Zammı ile Sınırlı Kalmasın…’ İş Dünyasından 86 Milyona Asgari Ücret Zammı Mesajı
Asgari ücret zammı Aralık ayı yaklaşırken gündemin en üst sıralarında yer bulmaya devam ediyor. Yeni asgari ücret zammı ne kadar kaç TL olacak? diye merak edilirken, iş dünyasından ipuçları gelmeye devam ediyor. Bu yıl daha da çetin geçecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında masaya gelmesi beklenen rakama ilişkin son dakika açıklaması TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den geldi. İşte 2025 asgari ücret zammı için haberin detayları…
Aralık ayı sonunda belli olacak yeni asgari ücret zam oranı belirsizliğini koruyor. Yüzde 25’ten yüzde 45’e kadar uzanan asgari ücrete zam tahminleri son dakika gelişmeleri ile milyonların radarında bulunurken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe 2025 asgari ücret zammı için açıklamalarda bulundu. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücret zammı ile ilgili olarak bu konunun yalnızca asgari ücretle sınırlı kalmadan daha geniş bir perspektifte ele alınması gerektiğine dikkati çekti.
ASGARİ ÜCRETE ZAMDA DEVLET DESTEĞİ BEKLENTİSİ
Mustafa Gültepe, “2024’ün başından beri rekabet gücümüz azaldı. Türkiye hem üretim hem de tüketim maliyetlerinde yüksek bir ülke haline geldi. Dengelerin sağlanması için sadece asgari ücret artışına odaklanmaktan ziyade para politikaları ve ekonomik stratejilerle desteklenen bir çözüm yolu geliştirmemiz gerekiyor” dedi.
DENGELİ ‘ASGARİ ÜCRET’ MESAJI
“Hem çalışanlarımız hem de işletmelerimiz bizim. Ülke olarak rekabetçiliğimizi sürdürebilecek bir ücret seviyesine ulaşmalıyız” ifadelerini kullanan Gültepe, “Bunun için öncelikli olarak fiyat artışlarıyla hep birlikte mücadele etmeli ve fahiş fiyat uygulayanları açıkça ortaya koymalıyız” ifadelerini kullandı.