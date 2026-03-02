Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Makroekonomik Temellerimiz Sağlam

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yılmaz, paylaşımında, "Ekonomimiz bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında Türkiye’nin ekonomik göstergelerinin güçlü olduğunu ve kurumların olası risklere karşı proaktif önlemler aldığını vurguladı.

