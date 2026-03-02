Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Makroekonomik Temellerimiz Sağlam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisinin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunun altını çizdi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Makroekonomik Temellerimiz Sağlam
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yılmaz, paylaşımında, "Ekonomimiz bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında Türkiye’nin ekonomik göstergelerinin güçlü olduğunu ve kurumların olası risklere karşı proaktif önlemler aldığını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cevdet Yılmaz
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
SPK'dan Flaş Karar: Borsada Açığa Satış Yasaklandı Borsada Açığa Satış Yasaklandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ABD-İran Savaşı Altını Vurdu, Rekora Koşuyor: Piyasalar Yangın Yeri ABD-İran Savaşı Altını Vurdu
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşı Üçüncü Gününde | İran, Netanyahu'nun Ofisini Hayber Füzeleriyle Vurdu İran, Netanyahu'nun Ofisini Vurdu, 'Dost Ateşi' 3 ABD Uçağını Düşürdü
Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar İsmail Kaani'ye Çevrildi! Saldırıdan Dakikalar Önce Ayrılmış Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar O İsme Çevrildi
Emeklinin Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi? AK Parti'den Yeni Açıklama Bayram İkramiyesine Bu Yıl Zam Yok
ABD-İran Savaşı Altını Vurdu, Rekora Koşuyor: Piyasalar Yangın Yeri ABD-İran Savaşı Altını Vurdu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi