Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Makroekonomik Temellerimiz Sağlam
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisinin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunun altını çizdi.
Yılmaz, paylaşımında, "Ekonomimiz bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında Türkiye’nin ekonomik göstergelerinin güçlü olduğunu ve kurumların olası risklere karşı proaktif önlemler aldığını vurguladı.
Makroekonomik temellerimiz sağlam.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) March 2, 2026
Ekonomimiz bundan önce de yaşanan bir çok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti.
Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda.
Gelişmeler yakından…
Kaynak: Haber Merkezi