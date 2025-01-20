Coca Cola ve Fanta'ya Büyük Zam! Gazlı İçeceklerde Etiketler El Yakacak: Litresi 40 TL Oldu

Gazlı içeceklere yüzde 11 ila 25 oranında zam yapıldı. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olurken zam sonrası 01 litrelik kolanın fiyatı 40 liraya yükseldi.

Coca Cola ve Fanta'ya Büyük Zam! Gazlı İçeceklerde Etiketler El Yakacak: Litresi 40 TL Oldu

Vergilere yönelik zamların ardından birçok ürün ve hizmete yönelik zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Coca Cola grubu, ürünlerine yüzde 11 ila 25 oranında zam yaptı. Zammın ardından 1 litre kolanın fiyatı 40 TL'ye yükseldi. 330 ml'lik gazlı içeceklerin fiyatı ise 35 TL oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat tarifesinin bugün itibarıyla geçerli olduğunu duyurdu.

İşte zam sonrası yeni fiyat listesi...

Coca Cola ve Fanta'ya Büyük Zam! Gazlı İçeceklerde Etiketler El Yakacak: Litresi 40 TL Oldu - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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