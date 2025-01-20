4400'den fazla MEMUR ALIMI Yapılacak! 8 Bakanlık 18 Belediye de İçlerinde: İşte 53 Kurumda Açılan Tüm Pozisyonlar
Kamuya 4.400'den fazla personel alımı yapılacak. 53 kamu kurumu işçi ve memur alımı ilanlarını yayımladı. Aralarında 8 Bakanlık ve 18 belediyenin de yer aldığı 2025 ilanlarına göre uzman erbaş, hemşire, zabıta ve itfaiye eri gibi pozisyonlarda personel alımı yapılacak. İşte detaylar...
2025 yılı için kamu kurumları personel alımı duyurularını birer birer açıklamaya devam ediyor. Toplamda 53 kamu kurumu, 4.447 işçi ve memur alımı gerçekleşecek. Bu ilanlar arasında 8 bakanlık ve 18 belediye için de arayış var. Uzman erbaş, hemşire, zabıta memuru ve itfaiye eri gibi farklı pozisyonlara yönelik alımlar yapılacak. İşte hangi kurumların personel alımı yapacağına ve hangi pozisyonlar için işçi alımı yapacağına dair haberin detayları…
50'DEN FAZLA KAMU KURUMU BEKLEMEDE
Memur olmak isteyen adaylar için 53 kamu kurumu, personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda, toplamda 4.477 işçi ve memur alımı yapılacağı açıklandı. Bu alımlar, farklı kamu kurumlarının çeşitli pozisyonlarına yönelik gerçekleştirilecek.
İŞTE ALIM YAPILACAK KURUMLAR VE MESLEKLER
- 8 Bakanlık - Birçok farklı pozisyonda memur ve personel alımı yapılacak.
- 18 Belediye - Belediye hizmetlerinde görev alacak personel, zabıta, itfaiye eri ve temizlik personeli gibi çeşitli alanlarda görevlendirilecek.
- 10 Üniversite - Akademik ve idari personel alımları yapılacak.
- TİGEM (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri) - Çiftçilikle ilgili personel alımları.
- Kırklareli İl Özel İdaresi - Çeşitli teknik ve idari pozisyonlar.
- İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) - Su ve kanalizasyon hizmetleri alanında çalışan personel alımı.
- İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri) - Toplu taşıma sektöründe çalışacak personel alımları.
- TÜBİTAK - Teknoloji ve bilim alanında çalışan araştırma ve geliştirme personeli.
- KGM (Karayolları Genel Müdürlüğü) - Karayolu yapımı ve bakımı için işçi alımları.
- Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı - Tarihi eser ve müze yönetimi alanında personel alımları.
- Göç İdaresi Başkanlığı - Göç politikaları ve yönetimi alanında personel alımları.
- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - Ekonomi ve özelleştirme projelerinde görevlendirilecek personel alımları.
- Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) - Savunma sanayii alanında uzmanlık gerektiren pozisyonlar.
- Diyanet İşleri Başkanlığı - Din hizmetlerinde görevlendirilecek personel alımları.
- YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) - Yurtdışındaki Türklerle ilgili hizmetlerde görevlendirilecek personel.
- EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) - Güvenlik alanında zabıta ve polis alımları.
- GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) - Maliye ve vergi alanlarında uzmanlık gerektiren alımlar.
- Helal Akreditasyon Kurumu - Helal ürün sertifikasyonu alanında görevlendirilecek personel.
- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü - Havacılık sektörü ile ilgili pozisyonlar.
- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı - Tarihi alanların yönetimi için personel alımları.
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI
- Alım Sayısı: 5 Uzman Yardımcısı
- Başvuru Koşulları: Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme veya İİBF mezunu olmak; KPSS’den (2023-2024) en az 70 puan almış olmak; 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Başvuru Tarihleri: 13-19 Ocak 2025
- Başvuru Yöntemi: e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
- Alım Sayısı: 30 Stajyer Kontrolör
- Başvuru Tarihleri: 23 Aralık 2024 - 20 Ocak 2025
- Başvuru Yöntemi: Kariyer Kapısı üzerinden.
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
- Alım Sayısı: 26 Sözleşmeli Personel17 Temizlikçi, 4 Aşçı, 3 Büro Personeli, 1 Diyetisyen, 1 Psikolog
- Başvuru Tarihleri: 6-20 Ocak 2025
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)
- Alım Sayısı: 11 Sürekli İşçi, 3 TÜBA Uzmanı, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Şoför, 2 Kütüphaneci, 1 Programcı, 2 Hizmetli
- Başvuru Tarihleri: 2-20 Ocak 2025
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
- Alım Sayısı: 50 Sözleşmeli Personel, 5 Hemşire, 1 Anestezi Teknikeri, 1 Patoloji Teknikeri, vb.
- Başvuru Tarihleri: 6-20 Ocak 2025
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
- Alım Sayısı: 2 İşçi (Hayvan Bakıcısı)
- Başvuru Tarihleri: 16-20 Ocak 2025
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB)
- Alım Sayısı: 172 Memur, Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er
- Başvuru Tarihleri: Memur: 20 Aralık 2024 - 20 Ocak 2025, Uzman Erbaş/Sözleşmeli Er: 9-29 Ocak 2025
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KGM)
- Alım Sayısı: 41 Sözleşmeli Personel, 6 Memur (1 İnşaat Mühendisi, 2 Makine Mühendisi, vb.)
- Başvuru Tarihleri: Sözleşmeli: 6-20 Ocak 2025, Memur: 15-30 Ocak 2025
KULA BELEDİYESİ
- Alım Sayısı: 2 Sözleşmeli Personel (1 Makine Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi)
- Başvuru Tarihleri: 2-20 Ocak 2025
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
- Alım Sayısı: 36 Sözleşmeli Personel, 20 Hemşire, 8 Sağlık Teknikeri, vb.
- Başvuru Tarihleri: 8-22 Ocak 2025
YURT DIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI (YTB)
- Alım Sayısı: 25 Uzman Yardımcısı
- Başvuru Tarihleri: 27 Aralık 2024 - 23 Ocak 2025
FATİH BELEDİYESİ
- Alım Sayısı: 25 Zabıta Memuru
- Başvuru Tarihleri: 20-24 Ocak 2025
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
- Alım Sayısı: 50 Personel (8 AB Uzman Yardımcısı, 12 Stajyer Kontrolör, 30 Uzman Yardımcısı), 95 İl Planlama Uzman Yardımcısı
- Başvuru Tarihleri: Personel: 20-24 Ocak 2025, İl Planlama Uzmanı: 17-21 Mart 2025
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
- Alım Sayısı: 150 Sözleşmeli Personel56 Hemşire, 20 Hasta ve Yaşlı Bakım Personeli, vb.
- Başvuru Tarihleri: 10-24 Ocak 2025
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Müfettiş Yardımcısı Alımı
- Alım Sayısı: 5
- Sınav: Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı
- Başvuru Tarihleri: 13-24 Ocak 2025
- Sınav Tarihi: 12 Nisan 2025 (Ankara)
- Başvuru Yöntemi: e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden
Sözleşmeli Uzman Personel Alımı
- Alım Sayısı: 5
- Başvuru Tarihleri: 1 Aralık 2024 - 31 Ocak 2025
- Başvuru Yöntemi: Merkezi Finans ve İhale Birimi üzerinden
Stajyer Hazine Kontrolörü Alımı
- Alım Sayısı: 5
- Sınav: Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı
- Başvuru Tarihleri: 20 Ocak - 3 Şubat 2025
Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı Alımı
- Alım Sayısı: 93
- Sınav Tarihi: 26 Nisan 2025 (Ankara)
- Başvuru Tarihleri: 3-14 Mart 2025
Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı
- Alım Sayısı: 250 (200 İİBF mezunu, 50 mühendislik mezunu)
- Sınav Tarihi: 10-11 Mayıs 2025 (Ankara)
- Başvuru Tarihleri: 7-16 Nisan 2025
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU (TÜRKPATENT)
- Alım Sayısı: 30 Sınai ve Mülkiyet Uzman Yardımcısı
- Başvuru Tarihleri: 24 Aralık 2024 - 24 Ocak 2025
- Başvuru Yöntemi: e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden
ÇAY BELEDİYESİ
- Alım Sayısı: 1 Teknisyen Alımı (İnşaat Teknolojisi mezunu, B sınıfı ehliyetli)
- Başvuru Tarihleri: 13-24 Ocak 2025
HELAL AKREDİTASYON KURUMU
- Alım Sayısı: 3 Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı Alımı
- Başvuru Tarihleri: 13-24 Ocak 2025
- Başvuru Yöntemi: e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- Alım Sayısı: 10 Personel (Pilot, hava trafik kontrolörü, uçuş teknisyeni vb.)
- Başvuru Tarihleri: 14-24 Ocak 2025
- Başvuru Yöntemi: e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Alımı
- Alım Sayısı: 16
- Başvuru Tarihleri: 13-27 Ocak 2025
AB Uzman Yardımcısı Alımı
- Alım Sayısı: 3
- Başvuru Tarihleri: 31 Ocak - 17 Şubat 2025
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
- Alım Sayısı: 5 Sözleşmeli Personel (3 Büro Personeli, 2 Destek Personeli)
- Başvuru Tarihleri: 14-28 Ocak 2025
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
- Alım Sayısı: 97 Aday Meslek Memuru
- Sınav: Yazılı (15 Şubat 2025, Ankara) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı.
- Başvuru Tarihleri: 13-28 Ocak 2025
TÜBİTAK
- Alım Sayısı: 6 Uzman ve Uzman Yardımcısı (Kocaeli, Gebze), 7 Memur (Kocaeli ve Ankara)
- Başvuru Tarihleri: Uzman: 8-29 Ocak 2025, Memur: 14-20 Ocak 2025
- Başvuru Yöntemi: TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi ve İŞKUR üzerinden
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (YTÜ)
- Alım Sayısı: 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli (1 Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği Uzmanı, 2 Yazılım Geliştirme Uzmanı)
- Başvuru Tarihleri: 15-29 Ocak 2025
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
- Alım Sayısı: 25 Sözleşmeli Personel (Eczacı, Psikolog, Sağlık Teknikeri, vb.)
- Başvuru Tarihleri: 15-29 Ocak 2025
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
- Alım Sayısı: 25 Sözleşmeli Personel (Büro Personeli, Temizlik Görevlisi, Sağlık Teknikeri, vb.)
- Başvuru Tarihleri: 16-30 Ocak 2025
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI
- Alım Sayısı: 12 Uzman Yardımcısı (İstanbul)
- Başvuru Tarihleri: 31 Aralık 2024 - 31 Ocak 2025
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
- Alım Sayısı: 4 Sözleşmeli Personel (Montajcı, Ses Kayıtçısı, Işıkçı, Kameraman)
- Başvuru Tarihleri: 20-31 Ocak 2025
BARTIN BELEDİYESİ
- Alım Sayısı: 9 Memur (5 Mühendis, 2 Mimar, 2 Memur)
- Başvuru Tarihleri: 27-31 Ocak 2025
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
- Alım Sayısı: 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı
- Başvuru Tarihleri: 27-31 Ocak 2025
TİCARET BAKANLIĞI
- Alım Sayısı: 15 Ticaret Uzman Yardımcısı, 14 Kimyager
- Başvuru Tarihleri: Ticaret Uzmanı: 20-31 Ocak 2025, Kimyager: 3-14 Şubat 2025
KARACAÖREN BELEDİYESİ
- Alım Sayısı: 2 Memur (1 Memur, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni)
- Başvuru Tarihleri: 3-5 Şubat 2025
ALAY BELEDİYESİ
- Alım Sayısı: 1 Memur (Büro Personeli)
- Başvuru Tarihleri: 4-6 Şubat 2025
BOLVADİN BELEDİYESİ
- Alım Sayısı: 1 Memur (Peyzaj Mimarı)
- Başvuru Tarihleri: 3-7 Şubat 2025
TURGUTLU BELEDİYESİ
- Alım Sayısı: 2 Mimar
- Başvuru Tarihleri: 3-7 Şubat 2025
GÜNEYKAYA BELEDİYESİ
- Alım Sayısı: 1 Memur (Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Teknikeri)
- Başvuru Tarihleri: 3-7 Şubat 2025
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
- Alım Sayısı: 10 Uzman Yardımcısı
- Başvuru Tarihleri: 3-14 Şubat 2025
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM)
- Alım Sayısı: 69 Sözleşmeli Ziraat Mühendisi
- Sınav: Yazılı (23 Şubat 2025, Ankara) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı
- Başvuru Tarihleri: 10-14 Şubat 2025
EŞME BELEDİYESİ
- Alım Sayısı: 1 Sözleşmeli İnşaat Mühendisi
- Başvuru Tarihleri: 12-14 Şubat 2025
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ
- Alım Sayısı: 4 Sözleşmeli Personel (Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Harita Mühendisi)
- Başvuru Tarihleri: 10-14 Şubat 2025
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB)
- Alım Sayısı: 1.532 Memur (785 İtfaiye Eri, 315 Zabıta Memuru, 150 Bilgisayar İşletmeni, 20 Mimar, vb.)
- Başvuru Tarihleri: 10-16 Şubat 2025
İSKİ
- Alım Sayısı: 20 Bilgisayar İşletmeni
- Başvuru Tarihleri: 10-16 Şubat 2025
İETT
- Alım Sayısı: 148 Memur (30 Bilgisayar İşletmeni, 80 Mühendis, vb.), 80 Sözleşmeli Personel (40 Mühendis, 30 Tekniker, 10 Teknisyen)
- Başvuru Tarihleri: 10-16 Şubat 2025
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB)
- Alım Sayısı: 850 Uzman Yardımcısı (820 Gelir Uzman Yardımcısı, 30 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı)
- Sınav Tarihleri: Devlet Gelir Uzmanı: 19 Nisan 2025, Gelir Uzmanı: 20 Nisan 2025
- Başvuru Tarihleri: 14-20 Şubat 2025
ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI
- Alım Sayısı: 66 Sürekli İşçi (Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Danışma Personeli, vb.)
- Başvuru Tarihleri: 3-20 Şubat 2025
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
- Alım Sayısı: 5 Sözleşmeli Personel (Musiki Paleograf ve İcracısı)
- Başvuru Tarihleri: 17-21 Şubat 2025
BEYHAN BELEDİYESİ
- Alım Sayısı: 2 Memur (Tekniker, Muhasebeci)
- Başvuru Tarihleri: 17-21 Şubat 2025
YENİPAZAR BELEDİYESİ
- Alım Sayısı: 2 Sözleşmeli Personel (Mimar, Şehir Plancısı)
- Başvuru Tarihleri: 19-21 Şubat 2025
KALKANDERE BELEDİYESİ
- Alım Sayısı: 1 Sözleşmeli İnşaat Mühendisi
- Başvuru Tarihleri: 10-22 Şubat 2025
YEŞİLHİSAR BELEDİYESİ
- Alım Sayısı: 1 Sözleşmeli İnşaat Mühendisi
- Başvuru Tarihleri: 24-26 Şubat 2025
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- Alım Sayısı: 154 İtfaiye Eri
- Başvuru Tarihleri: 24-28 Şubat 2025
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- Alım Sayısı: 90 İtfaiye Eri
- Başvuru Tarihleri: 27 Ocak - 28 Şubat 2025
KÖRFEZ BELEDİYESİ
- Alım Sayısı: 25 Zabıta Memuru
- Başvuru Tarihleri: 24-28 Şubat 2025
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI (SSB)
- Alım Sayısı: 38 Uzman Yardımcısı
- Başvuru Tarihleri: 26 Mart - 9 Nisan 2025
Kaynak: Haber Merkezi