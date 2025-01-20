4400'den fazla MEMUR ALIMI Yapılacak! 8 Bakanlık 18 Belediye de İçlerinde: İşte 53 Kurumda Açılan Tüm Pozisyonlar

2025 yılı için kamu kurumları personel alımı duyurularını birer birer açıklamaya devam ediyor. Toplamda 53 kamu kurumu, 4.447 işçi ve memur alımı gerçekleşecek. Bu ilanlar arasında 8 bakanlık ve 18 belediye için de arayış var. Uzman erbaş, hemşire, zabıta memuru ve itfaiye eri gibi farklı pozisyonlara yönelik alımlar yapılacak. İşte hangi kurumların personel alımı yapacağına ve hangi pozisyonlar için işçi alımı yapacağına dair haberin detayları…

50'DEN FAZLA KAMU KURUMU BEKLEMEDE

Memur olmak isteyen adaylar için 53 kamu kurumu, personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda, toplamda 4.477 işçi ve memur alımı yapılacağı açıklandı. Bu alımlar, farklı kamu kurumlarının çeşitli pozisyonlarına yönelik gerçekleştirilecek.

İŞTE ALIM YAPILACAK KURUMLAR VE MESLEKLER

8 Bakanlık - Birçok farklı pozisyonda memur ve personel alımı yapılacak.

18 Belediye - Belediye hizmetlerinde görev alacak personel, zabıta, itfaiye eri ve temizlik personeli gibi çeşitli alanlarda görevlendirilecek.

10 Üniversite - Akademik ve idari personel alımları yapılacak.

TİGEM (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri) - Çiftçilikle ilgili personel alımları.

Kırklareli İl Özel İdaresi - Çeşitli teknik ve idari pozisyonlar.

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) - Su ve kanalizasyon hizmetleri alanında çalışan personel alımı.

İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri) - Toplu taşıma sektöründe çalışacak personel alımları.

TÜBİTAK - Teknoloji ve bilim alanında çalışan araştırma ve geliştirme personeli.

KGM (Karayolları Genel Müdürlüğü) - Karayolu yapımı ve bakımı için işçi alımları.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı - Tarihi eser ve müze yönetimi alanında personel alımları.

Göç İdaresi Başkanlığı - Göç politikaları ve yönetimi alanında personel alımları.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - Ekonomi ve özelleştirme projelerinde görevlendirilecek personel alımları.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) - Savunma sanayii alanında uzmanlık gerektiren pozisyonlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı - Din hizmetlerinde görevlendirilecek personel alımları.

YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) - Yurtdışındaki Türklerle ilgili hizmetlerde görevlendirilecek personel.

EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) - Güvenlik alanında zabıta ve polis alımları.

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) - Maliye ve vergi alanlarında uzmanlık gerektiren alımlar.

Helal Akreditasyon Kurumu - Helal ürün sertifikasyonu alanında görevlendirilecek personel.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü - Havacılık sektörü ile ilgili pozisyonlar.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı - Tarihi alanların yönetimi için personel alımları.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

Alım Sayısı: 5 Uzman Yardımcısı

Başvuru Koşulları: Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme veya İİBF mezunu olmak; KPSS’den (2023-2024) en az 70 puan almış olmak; 35 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Tarihleri: 13-19 Ocak 2025

Başvuru Yöntemi: e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Alım Sayısı: 30 Stajyer Kontrolör

Başvuru Tarihleri: 23 Aralık 2024 - 20 Ocak 2025

Başvuru Yöntemi: Kariyer Kapısı üzerinden.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Alım Sayısı: 26 Sözleşmeli Personel17 Temizlikçi, 4 Aşçı, 3 Büro Personeli, 1 Diyetisyen, 1 Psikolog

Başvuru Tarihleri: 6-20 Ocak 2025

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)

Alım Sayısı: 11 Sürekli İşçi, 3 TÜBA Uzmanı, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Şoför, 2 Kütüphaneci, 1 Programcı, 2 Hizmetli

Başvuru Tarihleri: 2-20 Ocak 2025

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Alım Sayısı: 50 Sözleşmeli Personel, 5 Hemşire, 1 Anestezi Teknikeri, 1 Patoloji Teknikeri, vb.

Başvuru Tarihleri: 6-20 Ocak 2025

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Alım Sayısı: 2 İşçi (Hayvan Bakıcısı)

Başvuru Tarihleri: 16-20 Ocak 2025

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB)

Alım Sayısı: 172 Memur, Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er

Başvuru Tarihleri: Memur: 20 Aralık 2024 - 20 Ocak 2025, Uzman Erbaş/Sözleşmeli Er: 9-29 Ocak 2025

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KGM)

Alım Sayısı: 41 Sözleşmeli Personel, 6 Memur (1 İnşaat Mühendisi, 2 Makine Mühendisi, vb.)

Başvuru Tarihleri: Sözleşmeli: 6-20 Ocak 2025, Memur: 15-30 Ocak 2025

KULA BELEDİYESİ

Alım Sayısı: 2 Sözleşmeli Personel (1 Makine Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi)

Başvuru Tarihleri: 2-20 Ocak 2025

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Alım Sayısı: 36 Sözleşmeli Personel, 20 Hemşire, 8 Sağlık Teknikeri, vb.

Başvuru Tarihleri: 8-22 Ocak 2025

YURT DIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI (YTB)

Alım Sayısı: 25 Uzman Yardımcısı

Başvuru Tarihleri: 27 Aralık 2024 - 23 Ocak 2025

FATİH BELEDİYESİ

Alım Sayısı: 25 Zabıta Memuru

Başvuru Tarihleri: 20-24 Ocak 2025

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Alım Sayısı: 50 Personel (8 AB Uzman Yardımcısı, 12 Stajyer Kontrolör, 30 Uzman Yardımcısı), 95 İl Planlama Uzman Yardımcısı

Başvuru Tarihleri: Personel: 20-24 Ocak 2025, İl Planlama Uzmanı: 17-21 Mart 2025

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Alım Sayısı: 150 Sözleşmeli Personel56 Hemşire, 20 Hasta ve Yaşlı Bakım Personeli, vb.

Başvuru Tarihleri: 10-24 Ocak 2025

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Müfettiş Yardımcısı Alımı

Alım Sayısı: 5

Sınav: Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı

Başvuru Tarihleri: 13-24 Ocak 2025

Sınav Tarihi: 12 Nisan 2025 (Ankara)

Başvuru Yöntemi: e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden

Sözleşmeli Uzman Personel Alımı

Alım Sayısı: 5

Başvuru Tarihleri: 1 Aralık 2024 - 31 Ocak 2025

Başvuru Yöntemi: Merkezi Finans ve İhale Birimi üzerinden

Stajyer Hazine Kontrolörü Alımı

Alım Sayısı: 5

Sınav: Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı

Başvuru Tarihleri: 20 Ocak - 3 Şubat 2025

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı Alımı

Alım Sayısı: 93

Sınav Tarihi: 26 Nisan 2025 (Ankara)

Başvuru Tarihleri: 3-14 Mart 2025

Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı

Alım Sayısı: 250 (200 İİBF mezunu, 50 mühendislik mezunu)

Sınav Tarihi: 10-11 Mayıs 2025 (Ankara)

Başvuru Tarihleri: 7-16 Nisan 2025

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU (TÜRKPATENT)

Alım Sayısı: 30 Sınai ve Mülkiyet Uzman Yardımcısı

Başvuru Tarihleri: 24 Aralık 2024 - 24 Ocak 2025

Başvuru Yöntemi: e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden

ÇAY BELEDİYESİ

Alım Sayısı: 1 Teknisyen Alımı (İnşaat Teknolojisi mezunu, B sınıfı ehliyetli)

Başvuru Tarihleri: 13-24 Ocak 2025

HELAL AKREDİTASYON KURUMU

Alım Sayısı: 3 Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı Alımı

Başvuru Tarihleri: 13-24 Ocak 2025

Başvuru Yöntemi: e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Alım Sayısı: 10 Personel (Pilot, hava trafik kontrolörü, uçuş teknisyeni vb.)

Başvuru Tarihleri: 14-24 Ocak 2025

Başvuru Yöntemi: e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Alımı

Alım Sayısı: 16

Başvuru Tarihleri: 13-27 Ocak 2025

AB Uzman Yardımcısı Alımı

Alım Sayısı: 3

Başvuru Tarihleri: 31 Ocak - 17 Şubat 2025

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Alım Sayısı: 5 Sözleşmeli Personel (3 Büro Personeli, 2 Destek Personeli)

Başvuru Tarihleri: 14-28 Ocak 2025

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Alım Sayısı: 97 Aday Meslek Memuru

Sınav: Yazılı (15 Şubat 2025, Ankara) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı.

Başvuru Tarihleri: 13-28 Ocak 2025

TÜBİTAK

Alım Sayısı: 6 Uzman ve Uzman Yardımcısı (Kocaeli, Gebze), 7 Memur (Kocaeli ve Ankara)

Başvuru Tarihleri: Uzman: 8-29 Ocak 2025, Memur: 14-20 Ocak 2025

Başvuru Yöntemi: TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi ve İŞKUR üzerinden

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (YTÜ)

Alım Sayısı: 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli (1 Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği Uzmanı, 2 Yazılım Geliştirme Uzmanı)

Başvuru Tarihleri: 15-29 Ocak 2025

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Alım Sayısı: 25 Sözleşmeli Personel (Eczacı, Psikolog, Sağlık Teknikeri, vb.)

Başvuru Tarihleri: 15-29 Ocak 2025

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Alım Sayısı: 25 Sözleşmeli Personel (Büro Personeli, Temizlik Görevlisi, Sağlık Teknikeri, vb.)

Başvuru Tarihleri: 16-30 Ocak 2025

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Alım Sayısı: 12 Uzman Yardımcısı (İstanbul)

Başvuru Tarihleri: 31 Aralık 2024 - 31 Ocak 2025

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Alım Sayısı: 4 Sözleşmeli Personel (Montajcı, Ses Kayıtçısı, Işıkçı, Kameraman)

Başvuru Tarihleri: 20-31 Ocak 2025

BARTIN BELEDİYESİ

Alım Sayısı: 9 Memur (5 Mühendis, 2 Mimar, 2 Memur)

Başvuru Tarihleri: 27-31 Ocak 2025

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)

Alım Sayısı: 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı

Başvuru Tarihleri: 27-31 Ocak 2025

TİCARET BAKANLIĞI

Alım Sayısı: 15 Ticaret Uzman Yardımcısı, 14 Kimyager

Başvuru Tarihleri: Ticaret Uzmanı: 20-31 Ocak 2025, Kimyager: 3-14 Şubat 2025

KARACAÖREN BELEDİYESİ

Alım Sayısı: 2 Memur (1 Memur, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni)

Başvuru Tarihleri: 3-5 Şubat 2025

ALAY BELEDİYESİ

Alım Sayısı: 1 Memur (Büro Personeli)

Başvuru Tarihleri: 4-6 Şubat 2025

BOLVADİN BELEDİYESİ

Alım Sayısı: 1 Memur (Peyzaj Mimarı)

Başvuru Tarihleri: 3-7 Şubat 2025

TURGUTLU BELEDİYESİ

Alım Sayısı: 2 Mimar

Başvuru Tarihleri: 3-7 Şubat 2025

GÜNEYKAYA BELEDİYESİ

Alım Sayısı: 1 Memur (Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Teknikeri)

Başvuru Tarihleri: 3-7 Şubat 2025

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Alım Sayısı: 10 Uzman Yardımcısı

Başvuru Tarihleri: 3-14 Şubat 2025

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM)

Alım Sayısı: 69 Sözleşmeli Ziraat Mühendisi

Sınav: Yazılı (23 Şubat 2025, Ankara) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı

Başvuru Tarihleri: 10-14 Şubat 2025

EŞME BELEDİYESİ

Alım Sayısı: 1 Sözleşmeli İnşaat Mühendisi

Başvuru Tarihleri: 12-14 Şubat 2025

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ

Alım Sayısı: 4 Sözleşmeli Personel (Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Harita Mühendisi)

Başvuru Tarihleri: 10-14 Şubat 2025

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB)

Alım Sayısı: 1.532 Memur (785 İtfaiye Eri, 315 Zabıta Memuru, 150 Bilgisayar İşletmeni, 20 Mimar, vb.)

Başvuru Tarihleri: 10-16 Şubat 2025

İSKİ

Alım Sayısı: 20 Bilgisayar İşletmeni

Başvuru Tarihleri: 10-16 Şubat 2025

İETT

Alım Sayısı: 148 Memur (30 Bilgisayar İşletmeni, 80 Mühendis, vb.), 80 Sözleşmeli Personel (40 Mühendis, 30 Tekniker, 10 Teknisyen)

Başvuru Tarihleri: 10-16 Şubat 2025

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB)

Alım Sayısı: 850 Uzman Yardımcısı (820 Gelir Uzman Yardımcısı, 30 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı)

Sınav Tarihleri: Devlet Gelir Uzmanı: 19 Nisan 2025, Gelir Uzmanı: 20 Nisan 2025

Başvuru Tarihleri: 14-20 Şubat 2025

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

Alım Sayısı: 66 Sürekli İşçi (Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Danışma Personeli, vb.)

Başvuru Tarihleri: 3-20 Şubat 2025

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Alım Sayısı: 5 Sözleşmeli Personel (Musiki Paleograf ve İcracısı)

Başvuru Tarihleri: 17-21 Şubat 2025

BEYHAN BELEDİYESİ

Alım Sayısı: 2 Memur (Tekniker, Muhasebeci)

Başvuru Tarihleri: 17-21 Şubat 2025

YENİPAZAR BELEDİYESİ

Alım Sayısı: 2 Sözleşmeli Personel (Mimar, Şehir Plancısı)

Başvuru Tarihleri: 19-21 Şubat 2025

KALKANDERE BELEDİYESİ

Alım Sayısı: 1 Sözleşmeli İnşaat Mühendisi

Başvuru Tarihleri: 10-22 Şubat 2025

YEŞİLHİSAR BELEDİYESİ

Alım Sayısı: 1 Sözleşmeli İnşaat Mühendisi

Başvuru Tarihleri: 24-26 Şubat 2025

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Alım Sayısı: 154 İtfaiye Eri

Başvuru Tarihleri: 24-28 Şubat 2025

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Alım Sayısı: 90 İtfaiye Eri

Başvuru Tarihleri: 27 Ocak - 28 Şubat 2025

KÖRFEZ BELEDİYESİ

Alım Sayısı: 25 Zabıta Memuru

Başvuru Tarihleri: 24-28 Şubat 2025

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI (SSB)

Alım Sayısı: 38 Uzman Yardımcısı

Başvuru Tarihleri: 26 Mart - 9 Nisan 2025

Kaynak: Haber Merkezi