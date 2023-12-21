Çiftçiler dikkat: ÇKS için son tarih!

Tarımsal faaliyetlerin ülke genelinde kayıt altına alınması ve çiftçilerin desteklerden yararlandırılabilmeleri amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için 2024 üretim yılı başvurularında son tarih belli oldu.

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Çiftçiler dikkat: ÇKS için son tarih!

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için 2024 üretim yılı başvuruları 2 Ocak 2024 tarihinde sona erecek.

1 Eylül 2023 tarihinde başlayan 2024 üretim yılına ilişkin ÇKS başvuruları, hem il/ilçe müdürlüklerince hem de e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor. ÇKS için ilk kez başvuru yapacak ya da daha önce başvurusu bulunup da arazi bilgilerinde değişiklik olan çiftçilerin başvurularını il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapmaları gerekiyor. Önceki yıllarda ÇKS başvurusu olan çiftçiler ise e-Devlet uygulaması üzerinden başvurularını güncelleyebiliyor.

DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÇKS Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen son değişiklik ile mülkiyet durumuna bakılmaksızın tarımsal faaliyet yapılan alanlar taahhütname belgesi ile kayıt altına alınabiliyor. Söz konusu düzenleme ile daha önce kayıt altına alınamayan maliki vefat etmiş ve tapu kayıtlarında mirasçıları adına intikali yapılmamış araziler de kaydedilebiliyor. Mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle tarımsal destek, hibe, tarımsal kredi ve devlet destekli tarım sigortalarından yararlanamayan üreticiler de bu imkanlardan yararlanabiliyor.

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ÇKS BAŞVURULARI "TARIMCEBİMDE" UYGULAMASINDAN DA YAPILABİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital dönüşüm hamleleri kapsamında uygulamaya alınan ‘TarımCebimde’ mobil uygulaması üzerinden de ÇKS işlemleri yapılabiliyor. Söz konusu uygulama, ürün bildirimi ve desteklemeler başta olmak üzere çeşitli konularda da çiftçilere kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda, e-Devlet üzerinden 1 Ekim 2022 itibarıyla ilk defa yapılabilen ÇKS kayıt yenileme ve ürün güncelleme başvuru sayısı 1 milyon 500 bine yaklaştı. Yine söz konusu tarih itibarıyla e-Devlet ve ‘TarımCebimde’ mobil uygulaması üzerinden ilk defa üretilebilen ÇKS belgesi sayısı ise 11 milyonu aştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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