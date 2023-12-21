Deutsche Bank'tan Türkiye analizi: Dolar 36 liraya çıkacak!

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Direktörü Christian Wietoska, Türkiye'de para politikası duruşundaki dönüş ve seçimlerden beri alınan mali önlemlerin TL'yi desteklediğini kaydetti.

BloombergHT'den Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun sorularını yanıtlayan Wietoska, "Ekonomide yeniden dengelenmeyle birlikte piyasaya nakit girişlerinin hızlandığını görüyoruz. Türk tahvil piyasasına uzun süredir bu kadar yüksek giriş yaşanmamıştı. Sermaye tarafındaki girişlerin istikrar kazanması daha iyi bir süreci beraberinde getirebilir" diye konuştu.

"2024 SONU KUR HEDEFİMİZ 36"

Kurda nominal bazda yükselişin sürmesini beklediklerini kaydeden Wietoska, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurun özellikle seçimlere doğru reel bazda çok iyi performans göstereceğine inanıyoruz. 2024 sonu itibariyle Dolar/TL kuru hedefimiz 36. Nominal anlamda değer kaybının çok kademeli olacağına inanıyoruz."

Uzun vadeli tahvillerde rallinin son dönemde hızlandığına dikkat çeken Wietoska, 2024 yıl sonunda 10 yıl vadeli tahvillerde yüzde 25 getiri beklediklerini belirtti.

"ERKEN FAİZ İNDİRİMİ TL ÜZERİNDE BASKIYA NEDEN OLUR"

TCMB'den bugünkü toplantıda 250 baz puan faiz artışı beklediklerini kaydeden Wietoska, baz senaryolarının Ocak ayında da 250 baz puan daha faiz artışı yönünde olduğunu söyledi. Wietoska'ya göre, faizlerin yüzde 42,5 seviyesinde kalma riski var. Bu nedenle TCMB'nin Perşembe günü vereceği mesajlar önemli olacak.

Kurumun tepe faiz beklentisi yüzde 42,5-45. Mayıs'ta enflasyonun yüzde 70 ile tepe yapmasını ardından yazın sert bir şekilde aşağı gelmesini beklediklerini kaydeden Wietoska, faiz indirimi beklentilerine ilişkin şunları söyledi:

"Bu düşüş TCMB'ye 2024'te faiz indirimleri için alan verecek. TCMB'nin 4.çeyreğin başı itibariyle faiz indirimlerine başlayabileceğini öngörüyoruz. Son dönemde FED ile AMB'den faiz indirimi beklentileri öne cekildi. Bunun Türkiye'de de olabileceğini düşünüyorum.TCMB, yaz sonrası faiz indirimine başlayabilir. Faiz indirimi çok erken başlarsa portföy akışları ve TL üzerinde baskıya neden olabilir. Eğer enflasyon yüzde 50'ye gerilerse TCMB, faiz indiriminin hızını tartışmaya baslayabilir.Temel senaryomuz, faiz indirimlerinin 2024'ün son çeyreği itibariyle başlayacağı yönünde ama yaz sonunda faiz indirimlerine başlanması ihtimalini de göz ardı etmiyoruz."