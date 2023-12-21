Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları öncesi altın fiyatları yönünü yukarı doğru çevirdi. Bu gelişmelerle gram altın, yeni güne yükselişle başladı.

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Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik: Gram altın ne kadar?

Fed'in geçen haftaki toplantısında uzun bir aranın ardından ilk kez "güvercin" sinyaller vermesi piyasalarda risk iştahını arttırırken, hafta boyunca Fed yetkililerinden gelen "şahin" tonlu sözle yönlendirmeler risk iştahını törpüledi.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından bin 908 TL seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik: Gram altın ne kadar? - Resim : 1

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bin 901 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 140 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 40 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Dün yüzde 0,5 azalışla günü 2 bin 29 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 primle 2 bin 35 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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