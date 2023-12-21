Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar/TL'de rekor!

Seçimlerin ardından 3 bin 150 baz puan faiz artışına giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son toplantısında yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde artışa devam etmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararı öncesi dolar/TL, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek 29,15 TL seviyesini görerek rekor kırdı.

PARASAL SIKILIK DÜZEYİNE YAKLAŞILDI

Öte yandan kasım ayında beklentilerin üzerinde faiz artışı yapan Merkez Bankası'nın dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını belirtmişti.

GÖZLER FED'DE

Küresel piyasalarda ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce varlıklarını azaltmak istemesiyle negatif bir seyir izlenmeye başlandı.

Kaynak: Gerçek Gündem