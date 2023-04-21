Çiftçi pırasayı satamadı, boş alana atıldı!
Samsun'un Bafra ilçesinde çiftçinin elinde kalan tonlarca pırasa boş alana atıldı.
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Bafra Organize Sanayi Bölgesi Sedde Yolu kenarında bulunan boş alanda tonlarca atılmış pırasa yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti.
Vatandaşların durumu zabıta ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine gelen ekipler tarafından inceleme yapıldı.
PIRASAYA ALICI GELMEDİ
Kışlık sebze olan pırasanın sezon sonu olması ve bayram arifesi nedeniyle dışarıdan alıcı gelmemesi üzerine satamadıkları için atılmış olabileceği öğrenildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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