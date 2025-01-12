CHP'den Hükümete Borç Uyarısı, 'Bağımsızlık Tehlike Altında'

Karabat, yaptığı açıklamada, 2022 Nisan ayından bu yana iç borçlanmadaki faiz ödemelerinin anapara ödemelerini geride bıraktığını belirterek, borçların tamamının ödenmek istemesi durumunda 100 liralık anapara borcuna karşılık 134 lira faiz ödenmesi gerektiğini dile getirdi.

DIÇ BORÇLANMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Dış borçlanmadaki tabloya da vurgu yapan Karabat, "Aralık 2024 Kamu Borç Yönetimi Raporu'na göre, kamu Ocak-Kasım 2024 döneminde 9,7 milyar dolar anapara ve 6,7 milyar dolar faiz olmak üzere toplam 16,4 milyar dolar dış borç servisi yapmış. 2003 yılında bu rakam toplam 11 milyar dolardı. 2021 sonrası dış borç servisi hızla artış gösterdi ve 2024’te 17 milyar doları aştı. 2025 projeksiyonlarına göre bu yıl 19,5 milyar dolar dış borç servisi ödenecek" ifadeleriyle dış borçlanmada gelinen durumu ifade etti.

“HAZİNE BORÇ ÖDEMEK İÇİN BORÇLANIYOR”

Hazine'nin borç geri ödemeleri için yeni borçlanmaya gittiğini dile getiren Karabat, "Katma değer yaratan yatırımlara harcanmayan borçlar, carry-trade ile gelen sıcak paralar ve şişirilmiş Merkez Bankası rezervlerine dayanılarak sürdürülebilir kılınmaya çalışılıyor" diyerek eleştirilerine devam etti. Karabat, artan borç servisi ve sıcak para girişlerinin Türkiye'yi ödemeler dengesi krizine sokma tehlikesi altında olduğunu belirtti.

“BAĞIMSIZLIĞI ETKİLEYECEK NOKTADA”

Karabat, “Bu durum, Türkiye'nin bağımsızlığını dahi etkileyebilir ve jeopolitik tavizler verilmesine neden olabilir. Erdoğan ve ortakları gerçekleri gizlemeye çalışsa da halkı kandıramıyorlar. Borçlarla gidilecek yol kalmadı. Uyarıyorum, yol yakınken buradan dönün" diyerek iktidarı uyardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, hükümete acilen bu politikaları gözden geçirmeye ve ekonomik bağımsızlığı tehdit eden bu gidişatı durdurma çağrısında bulundu.