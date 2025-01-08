Bu Borçların Hepsi Silinecek, Boşuna Ödemeyin: TBMM'de Görüşmeler Başladı

"BORCU OLANLAR YİNE PERİŞAN"

Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yaptığı konuşmada, bu düzenlemenin adaletsizliğe yol açacağını ve 2014'ten sonra borcu olan vatandaşların mağdur edileceğini belirtti. Özdağ, "2014'ten bugüne kadar da borcu olanlar yine hastanelere giderek orada perişan oluyorlar." diyerek, düzenlemenin eksik kaldığını vurguladı.

TBMM Genel Kurulu'nda; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif'in birinci bölümü üzerine görüşmeler sona erdi. Teklifin maddeleri üzerine söz alan Gelecek-Saadet Grubu Grup Başkanı Selçuk Özdağ, SGK borçlarının bir kısmının silinmesinin adaletsizlik yaratacağına dikkati çekti.