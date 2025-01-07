Kredi Kartları Patladı: Vatandaşlar Bankaların Borç Batağından Çıkamıyor! 1,6 Milyon Kişi Kara Kara Düşünüyor

Yüksek faiz ve reel ücretlerdeki düşüş, bireysel krediler ve kredi kartlarında yasal takip sayılarını patlattı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, 2024 yılı Kasım ayına ilişkin 'negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı' verilerini yayımladı.

1,6 MİLYON KİŞİ BORÇ TAKİBİNE DÜŞTÜ

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 oranında artışla 1 milyon 237 bine yükseldi. Aynı dönemde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise yüzde 33 artışla 1 milyon 39 bin kişi oldu.

KREDİ KARTI BORÇLULARI ALARM VERMEYE DEVAM EDİYOR

Bu dönemde bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 39 artarak 1 milyon 664 bin kişiye ulaştı.

Kasım 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 146 artış ile 116 milyar TL oldu.

Sadece kasım ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 162 bin 108, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 151 bin 369 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi