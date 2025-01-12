Çevre Dostu ve Yenilenebilir Enerjiye Teşvik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı kapsamında, tarımsal işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmek için çevre dostu ve ekonomik nitelikteki yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumuna yüzde 75'e kadar hibe desteği sağlandığını bildirdi.

Yumaklı, yazılı açıklamasında, tarımsal üretimdeki enerji maliyetlerinin en aza indirilmesi ve üreticilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin enerji tasarrufu ve verimliliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Bakanlık bünyesindeki Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), tarımsal üretimdeki enerji tasarrufuna öncülük eden kurumların başında geldiğini vurgulayan Yumaklı, "Türkiye-AB tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Bakanlığımız bünyesindeki TKDK tarafından uygulanan IPARD Programı kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumuna yüzde 75'e kadar hibe desteği sağlanıyor. Bu bağlamda, IPARD Programı ile sağlanan desteklerle bir yandan tarımsal üretim artırılırken diğer taraftan tarımsal işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmek için çevre dostu ve ekonomik nitelikteki yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumu teşvik ediliyor. Girişimciler, projelerini hazırlayarak ihtiyaçları olan enerjiyi kendileri üretebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, "IPARD Programı Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri"nden sağlanan bu desteklere gerçek ve tüzel kişilerin başvurabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulacak yenilenebilir enerji tesisleri için yüzde 60 oranında hibe veriliyor. Genç çiftçiler ya da organik sertifikalı çiftçiler tarafından yapılan yatırımlarda hibe tutarı yüzde 70'e kadar yükseliyor. Atık su ve atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi tipi yatırımlara ek yüzde 10 daha kamu katkısı daha veriliyor. Projeye sağlanan azami hibe oranı ise toplamda yüzde 75'i geçemiyor. Girişimci veya üretici, halihazırdaki hayvancılık ve gıda işleme sektöründeki yatırımına ek olarak yenilenebilir enerji tesisini de projesine dahil etmek istiyorsa bu projeler için ilave 10 puan veriliyor."

ENERJİ VE HAVA KALİTE KONTROL SİSTEMLERİ DE DESTEK KAPSAMINDA

IPARD Programı kapsamındaki yenilenebilir enerji sektöründe uygun maksimum harcama tutarının 500 bin euro iken bu rakamın yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanabildiğini aktaran Yumaklı, projeye ödenecek hibe tutarının, talep edilen toplam uygun harcamaların TKDK prosedürleri kapsamında değerlendirilmesi ve nihai halini almasıyla belirlendiğini bildirdi.

Yumaklı, fotovoltaik güneş enerji, biyokütle, rüzgar enerji, jeotermal enerji ve yoğunlaştırılmış güneş enerji santralleri ve mikrokojenerasyon sistemleri gibi elektrik veya ısı üretimi amacıyla kurulabilecek her türlü yenilenebilir enerji yatırımının (hidroelektrik hariç) destek kapsamında değerlendirildiğine işaret ederek, "Yine şebeke elektriğinin bulunmadığı yerlerde sulama için ihtiyaç duyulan enerjinin karşılanabilmesi adına modern tarımsal solar sulama sistemlerine de destek verilebiliyor. Bunlara ilaveten, enerji verimliliği kapsamında tüm sektörlerdeki enerji takip ve analiz sistemi ve hava kalite kontrol sistemi de destek kapsamına giriyor." ifadelerini kullandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ HİBELERİNDE BU YIL ÇAĞRI İLANINA ÇIKILMASI PLANLANIYOR

Bakan Yumaklı, IPARD Programı kapsamındaki yenilenebilir enerji desteklerinin ilk defa 2017 yılında verilmeye başlandığını anımsatarak, bugüne kadar 1294 projeye toplam 2,9 milyar lira hibe desteği sağlandığını ve bunlar sayesinde 5,8 milyar lira yatırım gerçekleştirildiğini belirtti.

IPARD Programı'nın 81 ile yaygınlaştırılmasıyla yenilenebilir enerji yatırımlarının daha da artmasını beklediklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"TKDK tarafından bugüne kadar toplam 438 bin 419 kilovat kurulu gücünde yenilenebilir enerji tesisi desteklendi. Bu tesisler sayesinde bugüne kadar yaklaşık olarak toplamda 1 milyar 800 milyon kilovat saat, başka bir deyişle yaklaşık 1,8 milyon megavat saat enerji üretimi gerçekleşti. Çiftçilerimiz ve girişimcilerimiz bir yandan ülke tarımına güç katmaya diğer yandan da TKDK'den aldıkları hibeler sayesinde tarımsal işletmelerinde ihtiyaç duydukları kendi enerjilerini üretmeye devam ediyor. Yenilenebilir enerji alanındaki hibe desteklerini içeren 'IPARD Programı Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri' kapsamında 2025'te başvuru çağrı ilanına çıkılması planlanıyor. Bakanlık olarak üreticilerimizi desteklerken çevreyi ve doğal kaynaklarımızı korumayı önceleyen bir anlayışla yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumunu ve kullanımını teşvik etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA