Çeyrek, Gram ve Yarım Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar? (26 Mart 2025 Güncel Altın Satış Fiyatları)
Altın yatırımı yapmak isteyenler ve alım satım işlemi gerçekleştirecek olanlar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar? Yarım altın kaç lira oldu? İşte 26 Mart 2025 tarihli gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları...
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Bugün gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.
26 MART 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 3.686,44 TL
Çeyrek altın: 6.098,00 TL
Yarım altın: 12.195,00 TL
Tam altın: 24.322,40 TL
Cumhuriyet altını: 24.289,00 TL
Gremse altın: 60.992,53 TL
Ons altın: 3.016,67 dolar
Kaynak: Haber Merkezi