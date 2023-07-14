Çaya bir zam daha geldi

Haziran başında yapılan yüzde 43 zammın ardından çaya bir zam daha geldi. Çaykur, kuru çay fiyatına yüzde 9,5 zam yaptı.

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Çaya bir zam daha geldi

Bloomberg HT'deki habere göre, kuru çay fiyatlarına 8 Haziran'dan bu yana toplam yüzde 56,6 zam yapılmış oldu. Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

Seçim öncesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs'ta Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı.

Erdoğan, “Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamaların ardından kuru çay fiyatlarına art arda zam geldi.

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