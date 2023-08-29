Carrefour Esenyurt'ta direniş sonuç verdi: Depoda iş bırakan işçilerin talepleri kabul edildi
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Carrefour deposunda iş bırakan işçilerin talepleri kabul edildi.
Perakende marketler zinciri Carrefour'un Esenyurt deposunda promosyonlarının ödenmesi için bir haftadır süren 'mesaiye kalmama eylemleri' sonrası yeni bir gelişme yaşandı.
Cumartesi günü öncü işçiler, işten çıkarılmıştı.
Depo işçileri, bu sabah işten atılan arkadaşlarının işe geri alınmasını ve promosyonlarının ödenmesini talep ederek iş bıraktı.
Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) bir saat sonra işçilerin taleplerinin kabul edildiğini duyurdu. İşten atılan işçiler geri alınacak ve promosyonlar ekimde ödenecek.
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