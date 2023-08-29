Ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödeme süresi uzatıldı!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödeme süresinin uzatıldığını duyurdu.

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Ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödeme süresi uzatıldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödeme süresine ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, 31 Ağustos’a kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 6 Eylül sonuna kadar uzatıldı. Ek MTV'yi ödemeyen, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek.

DEPREMZEDELER MTV'DEN İSTİSNA TUTULUYOR

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutuluyor.

Ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödeme süresi uzatıldı! - Resim : 1

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.

Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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MTV Vergi Hazine ve Maliye Bakanlığı
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