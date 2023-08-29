SPK, gayrimenkul değerleme ücretlerine zam yaptı!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2023 yılı gayrimenkul değerleme ücret tarifesine yüzde 50 zam yaptı.

Buna göre, konut, ofis veya büro için 2 bin 662 TL ile 8 bin 419 TL arasında değişen tutarlardan, 3 bin 993 TL ile 12 bin 629 TL aralığına yükseltildi.

METREKARESİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİYOR

Gayrimenkul değerleme asgari ücretleri, metrekaresine bağlı olarak; imalathane, fabrika, depo ve çiftlikler için 3 bin 681 TL ile 30 bin 771 TL arasında değişen tutarlara, dükkan, plaza, AVM, konaklama tesisi, sinema-tiyatro salonları, spor tesisleri ve otoparklar için 4 bin 79 TL ile 60 bin 854 TL arasında değişen tutarlara yükseltti.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 165 ARTTI

2023 yılı için yapılan zam bir önceki yılın tarifesine göre, yüzde 165 artırıldı. 2022 yılında konut, ofis veya büro için 1412 TL ile 4 bin 756 TL arasında değişen tutarlardan işletiliyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem