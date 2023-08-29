Ekonomiye güven alaşağı oldu, kötümserliği işaret etti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 99,3 iken, Ağustos ayında yüzde 5,2 oranında azalarak 94,1 değerini aldı. Böylece ekonomik güven endeksi, 100'den küçük değer alarak kötümserliği gösterdi.

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Ekonomiye güven alaşağı oldu, kötümserliği işaret etti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni paylaştı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 99,3 iken, Ağustos ayında yüzde 5,2 oranında azalarak 94,1 değerini aldı.

TÜM SEKTÖRLERDE DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 15,1 oranında azalarak 68,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 115,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 114,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 87,4 değerini aldı.

KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERDİ

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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