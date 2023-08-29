Toyota'nın bütün fabrikalarında üretim durduruldu

Dünyanın en büyük otomobil satıcısı Toyota, üretim sistemindeki bir arıza sebebiyle 14 tesisindeki 28 montaj bandında bütün operasyonları durdurduğunu açıkladı.

Son Güncelleme:
Toyota'nın bütün fabrikalarında üretim durduruldu

Euronews Türkçe'nin haberine göre, şirket sözcüsü, iç piyasa için üretim yapan 12 tesiste üretimin bu sabah durdurulduğunu, son iki tesisin faaliyetinin de öğleden sonra askıya alınacağını duyurdu. Sözcü, bilgisayar sistemindeki arızanın Toyota'nın parça siparişini engellediğini belirtti.

SİBER SALDIRI MI?

Karar sonrasında ne kadar üretim kaybı yaşanacağı bildirilmedi. Arızanın kaynağının araştırıldığını bildiren yetkili, siber saldırı ihtimalini dışladı.

Şirket, geçen yıl parça siparişini engelleyen bir siber saldırı sebebiyle bir günlük üretim kaybı yaşamış, yedek sistemleri devreye sokarak yeniden faaliyete geçebilmişti.

Japonya'da özel ve devlete bağlı kurumlar, Fukuşima nükleer santralindeki arındırılmış radyoaktif suyun Büyük Okyanusa boşaltımına başlamasından bu yana Çin'den gelen taciz telefonları aldıklarını bildiriyor. Toyota'daki sorunun sebebi henüz belirsizliğini koruyor.

Son Güncelleme:
Merkez Bankası, kurların gerilediği geçen hafta döviz satışına devam etti Merkez Bankası, kurların gerilediği geçen hafta döviz satışına devam etti
Dumanı üstünde tütüyor. Lezzeti üçe katlanıyor! Aşçıların mercimek çorbası yaparken uyguladığı tüyo Dumanı üstünde tütüyor. Lezzeti üçe katlanıyor! Aşçıların mercimek çorbası yaparken uyguladığı tüyo
Dolar ve euro güne nasıl başladı? Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gece kuşu 4 burç! Asla erken uyumak nedir bilmezler hep ayaktalar Gece kuşu 4 burç! Asla erken uyumak nedir bilmezler hep ayaktalar
ÇOK OKUNANLAR
Gök gürültülü sağanak geliyor: 44 ili vuracak, hayat felç olacak! Gök gürültülü sağanak geliyor: 44 ili vuracak, hayat felç olacak!
Emekli maaşına ek zamda formüller ortaya çıktı: Yeni düzenleme geliyor! Emekli maaşına ek zamda formüller ortaya çıktı: Yeni düzenleme geliyor!
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı: Doktor heyeti Yunanistan'a gitmiş Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı
AKP'de yeni gündem emeklilere 29 Ekim'de ikramiye: Ayrıntılar netleşiyor, 'zaman kazandırır' AKP'de yeni gündem emeklilere 29 Ekim'de ikramiye: 'Zaman kazandırır'
Canan Karatay anlattı: Kanserden korunmak için ne yapmalı? Ne yapmamalı? Canan Karatay anlattı: Kanserden korunmak için ne yapmalı? Ne yapmamalı?