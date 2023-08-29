Merkez Bankası, kurların gerilediği geçen hafta döviz satışına devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski baş ekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, kurların gerilediği geçen hafta, döviz satışlarının devam ettiğini belirtti.

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Merkez Bankası, kurların gerilediği geçen hafta döviz satışına devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski baş ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık artırım ile politika faizini yüzde 25'e çıkardığı geçen hafta, döviz satışlarının devam ettiğini belirtti.

Kara, sosyal medya paylaşımında, "Merkez Bankası faizleri 750 baz puan artırdığı geçen hafta nette 5,2 milyar dolar döviz satmış görünüyor" ifadelerini kullandı.

Perşembe günü açıklanan faiz kararının ardından döviz kurlarında yüzde 7'ye varan düşüşler olması dikkat çekmişti. Karardan önce 27,22 lira seviyesinde olan dolar kuru, perşembe günü 25,50 liranın da altına gerilemiş, cuma günü ise hızla 26 liranın üzerine çıkmıştı.

An itibarıyla dolar/TL 26,53, euro/TL ise 28,70 seviyesinden işlem görüyor.

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