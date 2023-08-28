IMF'den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi geldi mi?

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak" ifadesi kullanıldı.

"HERHANGİ BİR İŞARET ALMADI"

Ziyaretin son ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüm ve makro finansal politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı da sunacağı belirtilen açıklamada, "IMF, Türk yetkililerden Fon'dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadı" denildi.

NE OLMUŞTU?

IMF heyetinin Eylül ayında Türkiye'ye geleceği ve yılsonuna kadar Türkiye hakkında bir rapor hazırlayacağı öne sürüldü. İddiaya göre, IMF heyetinin Türkiye ziyareti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından istendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ise iddiaları reddetti.

Kaynak: Gerçek Gündem