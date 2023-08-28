Mehmet Şimşek'ten kredi paketi mesajı: İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile bankaların işbirliğiyle devreye alınan kredi paketiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Şimşek, "Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz" dedi.

"İÇ TALEBİN YAVAŞLAYACAĞI BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

"2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak" diyen Şimşek, "İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek" ifadelerini kullandı.

TİM İLE 11 ANLAŞMIŞTI

TİM ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Odeabank iş birliğiyle ihracatçılara yönelik yeni bir kredi paketi devreye alındı.

TİM ile 11 bankanın katılımlarıyla gerçekleştirilen, "Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi" imza töreni, TİM merkezinde düzenlendi. "Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi" kapsamında, ihracatçı firmalar azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem