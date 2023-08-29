Dış ticarette kara delik büyüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Temmuz ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 14,2 artışla 12,22 milyar dolar oldu. Böylelikle 12 aylık dış ticaret açığı 120,71 milyar dolar olarak kaydedildi. 12 aylık dış ticaret açığında Mayıs ayında 122,27 milyar dolarla rekor seviye görülmüştü.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI GERİLEDİ

İhracat Temmuz'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 20,08 milyar dolar, ithalat yüzde 10,5 artarak 32,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Temmuz ayında yüzde 63,4 iken, 2023 Temmuz ayında yüzde 62,2'ye geriledi.

7 AYLIK AÇIK 73 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 18,1 artarak 62,3 milyar dolardan, 73,6 milyar dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 69,8 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 66,1'e geriledi.

Kaynak: Gerçek Gündem