BOTAŞ duyurdu: İran'dan gaz teslimatı yüzde 70 azaldı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren yüzde 70 azaldığını bildirdi.
BOTAŞ, İran'dan gaz teslimatının yüzde 70 azalacağını bildiren duyurusunu internet sitesinde paylaştı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak 2023'ten itibaren yüzde 70 oranında eksik teslimat yapılacağı bildirilmiştir. Arızanın kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kış döneminde bulunduğumuz bu dönemde, ülke genelindeki doğal gaz kullanımının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış olup, ilave gaz ihtiyaçlarımız doğal gaz depolama tesislerimizden karşılanmaktadır."
Kaynak: ANKA
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