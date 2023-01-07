BİM CEO’su Galip Aykaç, tehdit edilmişti: BİM, 500 ürünün fiyatını sabitledi!

GERÇEK GÜNDEM

Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyelere çıkarken, yurttaş, her geçen gün gelen zamların altında ezildi. Hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya ise zamlardan zincir marketleri sorumlu tuttu.

Bu gelişmelerle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gıda fiyatlarındaki artışta suçlunun marketler olduğunu savunarak, "FETÖ’yle irtibatları araştırılsın" dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz" ifadelerini kullandı.

"BRE DENSİZLER..."

AKP ve MHP'nin zincir marketleri hedef almasıyla tırmanan gerginliğe sert yanıt veren BİM CEO’su Galip Aykaç ise, "Biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bu temel taşları yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz" diye konuştu.

AYKAÇ'A TEHDİT YAĞDI

Açıklamalara tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise, ertesi gün Aykaç’ı tehdit ederek şu ifadelere yer verdi:

"Piyasadaki olağan dışı fiyat artışlarının müsebbip ve müşevviki bazı süpermarketlerin ortak hareket ederek halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız. Halkın hakkını, haram kâr istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız"

Yalçın'ın tehditlerinin ardından Alaattin Çakıcı ile birlikte tahliye edilen ve Bahçeli’nin 'kahraman' ilan ettiği organize suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz da, Galip Aykaç’ı ölümle tehdit etti.

Yılmaz, "Kime kimlere hangi güce güveniyorsanız bütün güvendiğiniz güçlerle birlikte hepinize diyorum tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur" dedi.

AYKAÇ, İSTİFA ETTİ

Yılmaz'ın da tehditlere başlamasıyla BİM CEO’su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa etti.

BİM MAĞAZISINA SALDIRI

Aykaç'ın, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan AKP'li ve MHP'li isimler tarafından hedef gösterilmesinin ardından gerçekleşen istifası konuşulmaya devam ederken Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki bir BİM mağazasına saldırı gerçekleştirildi.

Mağazanın önüne gelen bir grup, marketin camlarına "Devlet baba" yazdı. Şahıslar, mağazanın bazı camlarını ise taş atarak kırdı.

BİM, 500 ÜRÜNDE FİYAT SABİTLEDİ

Yaşanan kriz sonrası zincir marketler üzerindeki denetimler hız kazanırken, BİM'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatının sabitlendiği duyuruldu.

Öte yandan fiyatı sabitlenen 500 ürüne ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem