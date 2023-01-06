Bir alkol grubuna daha zam geldi: İşte zamlı fiyatlar

Yeni yılla birlikte gıda, giyim gibi temel sektörlere zamlar yağmur gibi geliyor.

BİR ALKOL GRUBUNA DAHA ZAM

Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, şaraplara gelen zamlı fiyatları paylaştı.

"Zam sağanağı devam ediyor. Şarap ve şarapbazlı içeceklere zam geldi" diyen Dündar, şu listeyi paylaştı: