Bir alkol grubuna daha zam geldi: İşte zamlı fiyatlar

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkollü içki grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

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Bir alkol grubuna daha zam geldi: İşte zamlı fiyatlar

Yeni yılla birlikte gıda, giyim gibi temel sektörlere zamlar yağmur gibi geliyor.

Kefen bezine zam geldiKefen bezine zam geldiEkonomi

BİR ALKOL GRUBUNA DAHA ZAM

Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, şaraplara gelen zamlı fiyatları paylaştı.

"Zam sağanağı devam ediyor. Şarap ve şarapbazlı içeceklere zam geldi" diyen Dündar, şu listeyi paylaştı:

Bir alkol grubuna daha zam geldi: İşte zamlı fiyatlar - Resim : 2Bir alkol grubuna daha zam geldi: İşte zamlı fiyatlar - Resim : 3

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