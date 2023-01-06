Bir alkol grubuna daha zam geldi: İşte zamlı fiyatlar
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkollü içki grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Yeni yılla birlikte gıda, giyim gibi temel sektörlere zamlar yağmur gibi geliyor.
BİR ALKOL GRUBUNA DAHA ZAM
Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, şaraplara gelen zamlı fiyatları paylaştı.
"Zam sağanağı devam ediyor. Şarap ve şarapbazlı içeceklere zam geldi" diyen Dündar, şu listeyi paylaştı:
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