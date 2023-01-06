Borsa İstanbul'da, Garanti Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank hisselerindeki işlemler durdu

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da hisse senetleri değer kaybetmeye devam ediyor. Garanti Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank hisselerindeki sert düşüş üzerine işlemleri devre kesicinin devreye girmesi nedeniyle durduruldu.

Borsa İstanbul'da, Garanti Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank hisselerindeki işlemler durdu

BIST 100 Endeksi, dün yüzde 7,37 ile 24 Şubat 2022'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti ve 5.116,41 puandan günü tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 5.120,96 puandan başladı.

Dün BİST 100 endeksin yüzde 7 dolayında düşmesine karşın bankacılık endeksi XBANK yüzde 9 düşmüştü.

DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Bugün açılışta BIST 100 Endeksi, önceki kapanışa göre 4,56 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak, 5.120,96 puana yükseldi. Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi, başta olmak üzere düşerken Garanti Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank hisse senedinde işlemler devre kesicinin devreye girmesi nedeniyle durduruldu.

Garanti Bankası yüzde 4’e yakın değer yitirir iken Halk Bankası yüzde 6’ya yakın değer kaybına uğradı.

Kaynak: ANKA

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