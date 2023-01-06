Asgari ücret sonrası fiyatlar artmıştı: A101'den 'zam' açıklaması

Market zincirlerden A101 de ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatının değişmeyeceğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 26 Aralık 2022 tarihinde perakende sektöründe en yaygın şube ağına sahip 4 zincir marketin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelmişti. Muş, toplantıya ilişkin, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" bilgisini vermişti. 26 Aralık 2022’deki bu toplantıya A101’in CEO'su Cem Maltaş da katılmıştı.

ŞOK’un bin üründe fiyatları sabitlemesinin ardından Migros, ocak ayı boyunca 419 ürünün fiyatlarını değiştirmeyeceğini; CarrefourSA da bu ay 20 bin üründe yüzde 20’den yüzde 40’a varan indirim yaptığını; Happy Center Marketleri, gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ile 20 arasında düşürdüğünü açıkladı.

Son olarak da A101, ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatının değişmeyeceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de dün katıldığı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda tüm marketlere indirim çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA