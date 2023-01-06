CHP 'Dijital Emek ve Emek 4.0 Çalıştayı' ile ekonomik vizyon belgesinin temelleri atılacak

CHP Emek Büroları ve İstanbul Planlama Ajansı işbirliğiyle, 7 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da; Dijital Emek ve Emek 4.0 Çalıştayı yapılacak.

Çalıştayda dijitalleşme ve emek konusunda uzman akademisyenler, sendika temsilcileri ve sivil toplum örgütleri yer alacak. CHP Emek Büroları Koordinatörü ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, çalıştayın bu alanda yapılmış en önemli çalışmalardan biri olacağını belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇILIŞ KONUŞMASIYLA BAŞLAYACAK

İstanbul Planlama Ajansı Florya Kampüsü’nde gerçekleştirilecek Çalıştay, 09.30’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İşçi ve Memur Sendikaları, Esnaf ve Meslek Odaları STK’lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşması ile başlayacak.

"DİJİTAL EKONOMİ, DİJİTAL EMEK"

Çalıştayda, “Dijital Ekonomi, Dijital Emek” başlıklı ilk oturum gazeteci Emin Çapa moderatörlüğünde yapılacak. Oturumda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilim, Teknoloji ve Toplum Programı Kurucusu Prof. Dr. Hacer Ansal, ODTÜ İktisat Bölümü, Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Erkan Erdil konuyla ilgili sunum yapacak.

"YARATICI ENDÜSTRİ, KENT VE DİJİTAL EMEK"

"Yaratıcı Endüstri, Kent Ve Dijital Emek" başlıklı oturumu Gazeteci Zeynep Gürcanlı yönetecek. Oturumun konuşmacıları; Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Dr. Öğretim Görevlisi Erman Demir, Bağ Etkileşimli Öğrenme Derneği’nden, Siyaset Bilimci Dr. Ece Öztan, İBB Enstitü İstanbul İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi Yöneticisi Soner Şimşek olacak.

"DİJİTAL EMEK VE ÇALIŞMA HAYATI"

'Dijital Emeğin Geleceği: Kamu Politikaları Üzerine Düşünmek' başlığı ile ele alınacak atölye çalışmalarından 1’nolu Atölye “Dijital Emek Ve Çalışma Hayatı”nı ele alacak. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden Prof. Dr. Metin Özuğurlu atölye başkanlığını yaparken, Türk-İş Uzmanı Dr. Güven Savul, Ordu Üniversitesi/Ünye İİBF İktisat Bölümü’nden Dr. Özgür Narin, DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, Bilgisayar Mühendisleri Odası Temsilcisi İlhami Türkdoğan, İBB İş Sağlığı Güvenliği Müdürü Dr. Özkan Kaan Karadağ ile İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Erkan Saka çalışmalara katılacak.

"DİJİTAL EMEK VE HUKUK"

Başkanlığını CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Av. Gülşah Deniz Atalar’ın yaptığı “Dijital Emek Ve Hukuk” başlıklı Atölye çalışmasına Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İş Hukuku bölümünden Prof. Dr. Gaye Burcu Yıldız, Çalışma ve Toplum Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Murat Özveri ve TPE Marka ve Patent Vekili Avukat Mehmet Ali Köksal katkı sunacaklar.

"DİJİTAL EMEK VE SOSYAL POLİTİKALAR"

Atölye Başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın’ın yapacağı “Dijital Emek Ve Sosyal Politikalar” başlıklı 3 No’lu atölye’de ise Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Prof. Dr. Kurtar Tanyılmaz, Gaziantep Üniversitesi İslahiye İİBF’den Doç. Dr. Ferit Serkan Öngel, Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Cem Nuri Aldaş, İPA Sosyal Politikalar Ofisi Koordinatörü Zelal Yalçın,Hak-İş Uzmanı / Projeler Koordinatörü Recep Atar çalışmalara katkı sunacak.

Dijital Emek ve Emek 4.0 Çalıştayı sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erecek.

Kaynak: Gerçek Gündem