Euro Bölgesi yıllık enflasyonu tek haneye geriledi

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 9,2 oldu. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun 9,7 olması yönündeydi.

Euro Bölgesi yıllık enflasyonu tek haneye geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin Aralık 2022 dönemine ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 9,2 seviyesine geriledi.

Euro Bölgesi’nde TÜFE aralıkta bir önceki aya göre ise yüzde 0,3 geriledi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 25,7 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,4 ile hizmetler izledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon, aralık ayında Letonya'da yüzde 20,7, Litvanya'da yüzde 20, Estonya'da yüzde 17,5, Slovakya'da yüzde 15, İtalya'da yüzde 12,3, Hollanda'da yüzde 11, Slovenya'da yüzde 10,8, Avusturya'da yüzde 10,5, Belçika'da yüzde 10,2, Portekiz'de yüzde 9,8, Almanya'da yüzde 9,6, Finlandiya'da yüzde 8,9, İrlanda'da yüzde 8,2, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 7,6, Malta'da yüzde 7,3, Fransa'da yüzde 6,7, Lüksemburg'da yüzde 6,2 ve İspanya'da yüzde 5,6 seviyesinde belirlendi.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 9,7 olması yönündeydi.

Kaynak: AA

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