Borsada yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.019,44 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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Borsada yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

BIST 100 endeksi, 8.019,44 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,49 puan ve yüzde 1,21 değer kazancıyla 8.013,42 puan oldu. Toplam işlem hacmi 61,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

ENDEKS, 299,9 SEVİYESİNDE

Bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,39 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,90 ile madencilik oldu.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksindeki 68 hisse yükselirken 29 hisse yatırımcısına kaybettirdi.

Endeks, dolar bazında 299,9 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÜNDEM

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin artması ve Çin'in zorunlu karşılık oranlarını azaltacağını duyurması risk iştahının yükselmesine neden olurken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün akşam, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve inşaat harcamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 seviyesinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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