Borsada İmamoğlu Düşüşü! Açılır Açılmaz Devre Kesici Uygulandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkındaki gözaltı kararı sonrasında Borsa İstanbul güne sert düşüşle başladı ve devre kesici uygulandı.

BIST 100 endeksi güne yüzde 6,87 düşüşle başladı. BIST 100 endeksi günü 10.060,48 puan ile açtı.

Borsa İstanbul, dün yüzde 0,28 değer kaybederek 10.802,23 puandan kapanmıştı.

Açılış öncesi VİOP'ta düşüş yüzde 5'e ulaşmıştı.

Türkiye'nin 10 yıl vadeli tahvillerinde de getiri yaklaşık 60 baz puan artışla yüzde 28,78 seviyesine yükseldi.

DEVRE KESİCİ İKİNCİ KEZ ÇALIŞTI

Saat 10.30'da yeniden işlemlerin başlamasının ardından borsa yüzde 5'e yakın kayıpla 10.260 puandan seyrediyor.

Borsa İstanbul, dün yüzde 0,28 değer kaybederek 10.802,23 puandan kapanmıştı.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul, "Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İslem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.

Borsa İstanbul tarafından yapılan ikinci açıklamada ise, "Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20'de tek fiyat emir toplama, 10:25''te eşleştirme yapılacak ve 10:30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecek" dendi.

AÇIĞA SATIŞ KARARINA DEVAM

Borsa İstanbul yönetimi 21 Şubat Cuma günü borsada yaşanan sert fiyatlamaların ardından uygulamaya aldığı açığa satışta yeniden yukarı adım kuralının 19 Mart'ta da uygulanacağını açıkladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 19 Mart tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması karar verildiği belirtildi.

Açıklamada açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği, ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği belirtildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi