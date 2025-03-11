Borsa İstanbul Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 oranında değer kazanarak 10.481,58 puana yükseldi.

Borsa İstanbul Günün İlk Yarısında Yükseldi

BIST 100 endeksi, sabah saatlerinde gösterdiği yükseliş eğilimini öğleden sonra da sürdürdü. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,34 puanlık artışla 10.481,58 puana ulaşan endeks, yatırımcıları sevindirdi.

İŞLEM HACMİ 60,7 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Gün boyunca gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 60,7 milyar lira oldu. Sektör bazında ise bankacılık endeksi yüzde 0,86 oranında değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,4 oranında değer kazandı.

SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDA FARKLI HAREKETLER

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör, yüzde 4,96 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en fazla kaybettiren sektör ise yüzde 0,85 ile tekstil ve deri oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA KARMAŞIK SEYİR

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret tarifeleri ve ekonomik verilerle ilgili artan belirsizliklerin, resesyon endişelerini güçlendirmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

GÖZLER YURT DIŞI VERİLERDE

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

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