Turistler Kapış Kapış Alıyor: Kilosu 897 TL'ye Satılıyor! 1 Diliminde Bile Mutluluk Hormonu Salgılıyor
Türk rokforu diye bilinen ve Türkiye'nin en değerli peynirlerinden biri olarak kabul edilen Divle Obruk peynirini turistler kapış kapış alıyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu özel peynirin kilosu tam 897 TL'ye satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'ye gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği lezzetlerden biri de Divle Obruk peyniri. Yüksek besin değeri ve benzersiz aromasıyla dikkat çeken bu peynir, hem sağlık hem de damak zevki açısından büyük ilgi görüyor. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler, bu özel lezzeti tatmak ve satın almak için adeta yarışıyor. İşte sağladığı faydayla öne çıkan Divle Obruk peyniri...
FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR
Koyun ve keçi sütünden geleneksel yöntemlerle yapılan Divle Obruk peyniri, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıyor. Obruğa konulan peynir tulumları, yaklaşık 5 ay sonra içerideki bir bakteri sayesinde kırmızı rengini alıyor. Özel üretim sistemi ve benzersiz tadı sayesinde dünya çapında büyük ilgi gören Divle Obruk peynirinin faydaları saymakla bitmiyor.
KALBİ SAAT GİBİ ÇALIŞTIRIYOR
Anadolu'nun en özel peynirlerinden biri olan Divle Obruk peyniri, mağara ortamında olgunlaşarak kendine has lezzeti bulunuyor. İçeriğindeki zengin vitamin ve mineraller sayesinde birçok fayda sağlayan bu peynir, kalp sağlığını destekleyen düşük yağ oranıyla da biliniyor. Özellikle kalp dostu olmasıyla öne çıkan Divle Obruk peyniri, kan pulcuklarını düzenleyerek damar bölümlerini temizlemeye yardımcı oluyor.
MUTLULUK HORONU SALGILIYOR
Uzmanlar, bu peynirin düzenli ve kontrollü tüketildiğinde sağlık üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtti. Aynı zamanda uzmanlar bu özel peynirin serotonin salgılanmasını arttırarak mutluluk hormonunu yükselttiğini ve hafızayı güçlendirdiği belirtti.
KİLOSU 897 TL'YE KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR
Türkiye'nin en değerli peynirlerinden biri olarak kabul edilen Divle Obruk peyniri, kendine özgü üretim süreci nedeniyle yüksek fiyata satılıyor. Karaman'da rengini 5 ay boyunca bekletildiği mağaradan alan, coğrafi işaret belgeli, "Türk rokforu" diye bilinen Divle Obruk Peyniri'nin kilosu tam 897 TL'ye kapış kapış satılıyor.