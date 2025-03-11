Turistler Kapış Kapış Alıyor: Kilosu 897 TL'ye Satılıyor! 1 Diliminde Bile Mutluluk Hormonu Salgılıyor

Türkiye'ye gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği lezzetlerden biri de Divle Obruk peyniri. Yüksek besin değeri ve benzersiz aromasıyla dikkat çeken bu peynir, hem sağlık hem de damak zevki açısından büyük ilgi görüyor. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler, bu özel lezzeti tatmak ve satın almak için adeta yarışıyor. İşte sağladığı faydayla öne çıkan Divle Obruk peyniri...